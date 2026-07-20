我是廣告 請繼續往下閱讀

▲16歲高中生亞馬遜賣洗衣液月入破萬！（圖／截自Entrepreneur）

▲16歲高中生亞馬遜賣洗衣液月入破萬！（圖／截自Entrepreneur）

學生時期，除了讀書外，應有不少人仍沉浸在玩樂階段，甚少有人會考慮如何賺錢。當同伴們還在思考放學後要進行什麼活動時，美國一名16歲少年卻相當有商業頭腦，在亞馬遜（Amazon）售賣起超市的洗衣液，開啟其副業之路，不到一年時間，已經創下15萬美元（約新台幣487萬元）的銷售額，故事曝光後掀起不少討論。根據外媒《Entrepreneur》報導，來自堪薩斯城16歲的少年伊森亞歷山大（Ethan Alexander），去年停止打長曲棍球（棍網球）後有了空餘時間，便決定開始做副業。他在網上看到不少人在亞馬遜和沃爾瑪（Walmart）從事商品轉售，也就是在平台上銷售產品的第三方賣家。於是，他動用每年從曾祖父遺囑信託中領取的500美元資金，請了一位專業賣家教他如何透過網上轉售商品賺錢。伊森透露，自己並沒有刻意尋找完美的機會：「我只是接受了眼前的機會，並把它變成了我自己的機會。」他最初利用分析軟體SellerAmp精準定位要銷售的產品，包括分析價格、庫存數量、利潤等，最終鎖定第一個要銷售的商品——沃爾瑪的洗衣液。伊森在去年5月正式展開這個副業，他回憶，每天都要花幾個小時，開車跑遍每一家沃爾瑪採買商品，然後自行包裝、貼上標籤，再寄到亞馬遜倉庫。他第一個月的銷售額就達到1萬美元（約新台幣32萬元），直至今年3月，總銷售額已經突破15萬美元。在第一款商品取得成功後，伊森將相同的經營方式套用到其他熱門流行商品上，並將ChatGPT融入工作流程，利用Python程式篩選出不適合或賣不出去的商品，節省大量時間，同時也運用AI管理庫存、提高整體效率。副業上軌道後，他增加了合作零售商的數量，投入時間也隨之暴增——包裝商品常常忙到凌晨五、六點才睡覺，隔天一早醒來又繼續寄件、採購商品，直到晚上十一點才到家。他解釋，亞馬遜以配送速度快著稱，業務也必須跟著快速高效，「保持快速的配送速度，是獲得更多銷售的關鍵。」隨著規模擴大，伊森逐漸改為向批發商採購商品，並存放在父母家車庫，有時甚至有剛從貨船卸下的貨物直接送到家門口，讓鄰居們都感到不可思議。他透露，收入最高的時候，單日銷售額達6,000美元（約新台幣19.5萬元），利潤高達2,000美元（約新台幣6.5萬元）。身為青少年創業者，伊森也經歷不少挑戰，例如要自己報稅、處理信用卡凍結問題、包裝出錯等，同時還要兼顧學業，因此他聘請了幾位虛擬助理協助分擔工作壓力。不過，如今伊森已暫停這個副業，轉為專注學業，他坦言，這份副業需要投入太多精力，且需要大量空間與勞動力，賺取的部分收入，將用來支付大學學費。回顧這段創業歷程，他學到最寶貴的一課，是不要浪費時間等待完美機會降臨：「人們以為會有一張藏寶圖從天而降，上面畫著X，標記著寶藏的所在。但人們並沒有像應該的那樣為自己創造機會。生命中的每一秒都蘊藏著機會，你可以從中獲益，也可以消極地看待事物，忽略自己可能獲得的益處。」