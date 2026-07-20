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路克流浪街頭卻極度親人！太可愛被餵胖反遭取締

▲美國經典卡通《史酷比》（右）近期現蹤新北市，一隻浪浪與牠撞臉相似度極高。（圖／Scooby-Doo官方粉絲團）

擁驚人高智商與教養！路克是汪界模範生

▲路克展現出遠超一般浪犬的絕佳教養與沉穩性格。（圖／新北市動保處）

不只路克還在等待溫暖的家！新北認養成犬送大禮包

▲為了鼓勵市民給成犬一個溫暖的家，動保處自 2026 年推出了專屬的「成犬入新厝大禮包」（圖／新北市動保處）

新北市板橋動物之家近日在網路上發起一場備受矚目的「網路招親」活動，主角是一隻外型極具明星臉的土黃色米克斯犬「路克」。路克不僅同時撞臉美國經典卡通《史酷比》以及皮克斯動畫《天外奇蹟》中友善愛微笑的黃金獵犬「小逗（Dug）」，更擁有汪界罕見的超高穩定度與高智商。然而，這隻堪稱「模範生」等級的乖巧萌犬，在收容所待了一年多卻始終未能遇到有緣人。為了不讓牠在動物之家終老一生，新北市政府動保處特別公開牠的超貼心事蹟，期盼能幫牠找到幸福的下一站。這隻自帶明星光環的「路克」，大約在一年多前流落於鶯歌市區的巷弄中。不同於一般流浪犬常見的懼人、防備心重甚至具備攻擊性的個性，路克從出現在街頭的第一天起就展現出極度親人的溫和脾氣。因為牠長相實在太過討喜，鄰里間的居民紛紛自發性地輪流餵食，讓牠在流浪期間依然保持著非常健康、福態且良好的身型。但熱心民眾長期在街頭餵食，意外造成了周邊環境的髒亂，頻頻遭到環保局依法取締。鄰里最終決定請板橋動物之家協助將路克帶回安置。收容所的志工們原本以為，憑藉著路克酷似卡通正義使者「史酷比」與愛笑「小逗」的超萌外表，應該很快就會被幸運認養，未料命運捉弄人，一年多的時間悄然過去，路克依然待在收容所的犬舍裡，默默等待著真正屬於牠的溫暖家庭。板橋動物之家的資深志工蘇小姐也分享，每當有人走進犬舍時，在周圍此起彼落、興奮急躁的吠叫聲浪中，路克總是顯得格外與眾不同。牠只會靜靜地坐在原地，不吵不鬧地搖著尾巴，展現出遠超一般浪犬的絕佳教養與沉穩性格。而一旦踏出犬舍，路克又會像個初次來到遊樂園的小朋友，瞬間將好奇心拉滿，瞪著一雙圓滾滾的大眼睛到處張望，對周遭的世界充滿探險的渴望。即使面對完全不認識的陌生人，路克也絲毫沒有任何侵略性，神態落落大方且隨和。更讓志工們驚奇的是路克所展現的高智商，一進到運動場並解開牽繩的那一刻，牠會像個無憂無慮的孩子一樣在草地上開心奔跑，展現十足的活力。當玩累了，牠不需要旁人催促，自己就會聰明地尋找陰涼的遮陽處趴下休息、補充體力。志工蘇小姐驚艷地表示：「最讓人心疼的，是活動結束準備返回犬舍的時刻。許多毛寶貝到了要回房間時，往往會賴在地上撒嬌、耍賴不肯走，但路克只要聽到我們的呼喚，不僅會乖乖走過來讓志工套上牽繩，牠甚至彷彿『內建了回程路線圖』一樣，一路上不拉扯、不鬧脾氣，自己帶著志工沿著原路安穩地走回犬舍。這種極度討喜、貼心又高度配合的個性，真的很少見！」新北市動保處強調，近年市府積極落實精準收容與行為訓練，透過專業訓犬師、動保員以及志工的充分陪伴與行為引導，成功讓許多像路克一樣的毛寶貝完成社會化，能以最具親和力的姿態快速走進一般家庭。為了鼓勵市民給成犬一個溫暖的家，動保處自 2026 年（民國115年）起特別重磅推出了專屬的「成犬入新厝大禮包」。民眾只要認養成犬，即可一袋打包帶走包含精緻睡墊、安全牽繩、外出便利水壺、優質進口飼料、潔牙骨、寵物益生菌、精緻食盆、療癒絨毛娃娃、專屬雨衣以及外出撿便組等全套精選寵物必備用品。此外，市府更額外加碼祭出「寵物白金卡」與「飼養認證卡」雙卡尊榮福利。成功認養的犬隻將可終身享有動保處及新北市各動物之家免費施打狂犬病疫苗、晶片植入的服務。同時，還包含首年犬隻八合一疫苗免費施打，以及提供一次全面的體內外寄生蟲與心絲蟲防護投藥，全方位減輕民眾認養初期的經濟負擔，就是要讓像路克這樣貼心的毛寶貝，能夠安心、健康地找到成家之路。