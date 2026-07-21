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每隔3分鐘就跳廣告，網友怒：根本無法觀看

▲國外有YouTube用戶反映，平台廣告愈來愈密集，部分影片還會連續播放3支廣告，質疑此舉是為了推動用戶付費升級Premium。（圖／Pexels）

Premium Lite也有廣告

長廣告恐與攔截器有關

YouTube免費版廣告愈來愈多，引發大批用戶不滿。外媒報導，近期有Reddit網友表示，使用電腦版YouTube觀看影片時，廣告從原本連續播放2支，增加為一次播放3支，事實上，今年稍早就曾出現YouTube一次連播3支廣告，不過當時主要集中在直播內容，但最近這波並未特別提到正在觀看直播，外界推測，YouTube的3支連播廣告形式，可能已從直播擴大到一般影片。不過，目前YouTube尚未證實是否正在進行相關測試或全面調整。除了單次播放的廣告數量增加，廣告插播頻率也被指明顯提高。有民眾表示，觀看影片時大約每隔3至4分鐘，就會被廣告打斷一次，導致內容支離破碎，幾乎無法正常觀看。另有用戶抱怨，影片播放約每3分鐘，就會跳出至少20秒無法略過的廣告。更誇張的是，有人聲稱遇到持續近10分鐘、無法略過的廣告片段。這波廣告爭議不只影響免費用戶，部分YouTube Premium Lite訂閱者也反映，近期看到廣告的頻率似乎增加，其他用戶也在留言中表示有相同感受。不過，Premium Lite本身就不是完全無廣告方案，主要提供多數一般影片免廣告觀看，音樂內容、Shorts，以及搜尋或瀏覽頁面仍可能出現廣告。因此，用戶實際看到廣告的位置與內容類型，也可能影響使用感受。YouTube過去曾針對超長不可略過廣告說明，一般不可略過的插播廣告，時間通常有一定限制，平台不會刻意投放長達數分鐘甚至一小時、完全無法跳過的廣告。部分異常情況可能與廣告攔截器有關，例如攔截工具未能成功阻擋廣告，反而讓略過按鈕消失，造成用戶誤以為整段廣告都不能跳過。