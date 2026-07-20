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蔡阿嘎老婆二伯創立的品牌HAHABABY，近日捲入抄襲爭議持續延燒，網友更是整理出多達41項商品懶人包，認為自稱原創的品牌卻跟日、韓品牌商品設計相似，更有網友發起連署抵制、要求官方出面回應退費，參與人數已突破2000人，而官方沉寂至今首次回應，表示有意退費的民眾可以根據《消費者保護法》在七天鑑賞期內退貨。匿名網友架設網站整理了HAHABABY本次爭議懶人包，同時邀請消費者連署，並提出三大訴求，其中包括「公開設計原稿，證明商品並非抄襲」、「清楚說明產品來源與產地標示」、「保障退款權益」，讓對商品有疑慮的人能安心退貨，網站上線後馬上突破2000人響應連署，事件越鬧越大。面對外界要求退款的聲浪，根據《三立新聞網》報導，HAHABABY官方首度針對訴求回應，品牌表示售後服務可以透過《消費者保護法》辦理，只要消費者持有購買憑證，就可以在7天鑑賞期內申請退貨退款。雖然官方回應了退貨爭議，不過至於大家最在意的設計來源、原創證明及產地等問題，官方至今尚未出面回應。