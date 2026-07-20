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▲野村證券殺進銀座紅牌！（圖／截自kiko@ig）

日本東京銀座大型夜總會「JUNGLE TOKYO GINZA」的人氣女公關Kiko，因為亮眼的外型和曾任職野村證券的特殊背景受到關注。她不僅靠著過去累積的業務能力成為銀座紅牌，如今更是一名擁有約1.2億日圓（約新台幣2400萬元）資產的投資人，她也誇下海口，訂了「資產累積至5億日圓（約新台幣1億元）便退出酒店業」的目標。根據日媒《Smart FLASH》報導，Kiko坦言自己過去對投資並沒有太好的印象，由於母親曾經購買銀行推薦的投資信託，卻因虧損而解約，此後家中便沒有人再碰投資。1994年出生、畢業於橫濱知名女子大學「費利斯女學院大學」的Kiko，大學畢業求職時，抱著「既然要挑戰，就要進入業界頂尖企業」的想法，鎖定綜合商社、金融機構及廣告公司，最後選擇了野村證券。2017年進入公司後，先被分發至池袋分公司，因為表現優異調任總公司法人業務部門，任職第2年時，更獲得同期僅3人能拿到的「CEO獎」，早早交出亮眼成績，一路在野村證券服務滿5年。儘管每天向客戶介紹債券、保險及各類金融商品，Kiko當時卻沒有認真管理自己的資產，20多歲時想做的事情很多，不知不覺就花了很多錢，存款一度僅剩下約30萬日圓（約新台幣5.9萬元）。值得一提的是，Kiko在野村證券任職期間，主要推薦給客戶的美股正是輝達（NVIDIA）——2017年輝達股價約4.78美元，如今已飆升至約197.5美元。她推算，若當年有客戶聽從建議，投入1,000萬日圓買進輝達並持有至今，如今身價很可能已經超過5億日圓，恰好正是她自己如今設定的引退目標金額，形成一段耐人尋味的反差故事。直到她負責服務高資產客戶，親眼看見客戶的資產在環境的助攻下不斷增加，Kiko這才下定決心開始投資。她從定期定額投資著手，並定期檢視投資組合，但同時也逐漸對原本的職涯產生疑問：「當時我內心某個角落一直存在『繼續這樣下去真的好嗎？』的迷惘」。2022年，Kiko毅然決然離開證券業，轉戰銀座酒店。她運用過去培養的溝通及業務能力，迅速成為銀座的人氣女公關，而身處花花世界的她，反而比在野村證券任職時，更有機會能聽到「來自第一線聲音」。Kiko表示，夜總會的客人多為企業經營者、上市公司高階主管及個人投資人，在與無數位客人面對面的過程中，她識人的眼光也磨練得更加敏銳；如今在挑選投資標的時，企業最高經營者的人品，也成為她重要的判斷依據。她認為，即使喝了酒仍能控制言行、重視員工及身邊人的經營者，通常更值得信任，「企業高層若懂得珍惜員工及身邊的人，公司通常能夠長期成長」；相反地，若企業老闆獨斷專行、不願聽取他人意見，即使公司業績亮眼，她也不會輕易投資。Kiko也分享自己的投資技巧，主要會考量該企業擁有多長的歷史，以及它能否持續站在產業最前端。她長期持有的股票，多為在日本或全球擁有高市占率的企業，包括三菱日聯金融集團、伊勢化學工業及東京應化工業等，近期還看好一檔名為「SQUEEZE」的個股，該公司在北海道日職火腿鬥士隊主場「Escon Field」旁經營飯店，熱門到一房難求，同時也在東京都內經營無人化飯店。她透露，自己10幾年來每天必看《日本經濟新聞》市場數據版面，觀察漲跌幅最大的類股與成交金額變化，藉此判斷市場資金動向；選股時也會參考《會社四季報》作為研究基礎。如今的Kiko不只靠陪酒工作站穩銀座紅牌的地位，投資成績也相當亮眼，身邊不少朋友、店內女公關及客人，甚至主動向她請教如何開設證券帳戶。目前她手中管理的資產約為1.2億日圓，以每個月投入500萬日圓（約新台幣100萬元）為目標，其中300萬日圓（約新台幣59萬元）布局個股、200萬日圓（約新台幣39萬元）投入投資信託，持續朝「資產5億日圓就引退」的目標前進。按照目前進度，她預估再拚3年，就有機會告別銀座夜生活，正式達成財富自由。