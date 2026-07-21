中華職棒明星賽結束後，37年例行賽下半季開打，今（21）日共有2場比賽進行，中信兄弟推出傷癒復出的「真．王牌」德保拉先發，交手台鋼雄鷹後勁，若贏球、排名有望升至第4，味全龍則擔任大巨蛋主場球隊，派出魔神龍交手下半季龍頭樂天桃猿當家王牌威能帝。《NOWnews》整理出7月21日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月21日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 樂天桃猿 8 6-2-0 0.750 -
1 台鋼雄鷹 8 5-3-0 0.625 1
1 統一獅 9 5-4-0 0.556 1.5
4 味全龍 9 4-5-0 0.444 2.5
4 中信兄弟 8 3-5-0 0.375 3
4 富邦悍將 8 2-6-0 0.250 4
中信兄弟王牌出馬　力抗台鋼雄鷹老牌右投後勁

🟡洲際賽事、開賽時間1835

中信兄弟目前排在第5，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽9場，拿下5勝3敗，防禦率1.73。他本季對台鋼雄鷹出賽2場拿1勝，累積12局僅失2分，表現相當出色。

台鋼雄鷹目前戰績第2，本場由洋投後勁出戰，本季出賽12場，拿下3勝6敗，防禦率4.71。他本季與中信兄弟交手3場，拿下1勝1敗，累積18局失掉6分。

 
📍中信兄弟主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台CPBL官網

▲台鋼雄鷹洋投後勁，本季成績略有起伏。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.14）
▲台鋼雄鷹洋投後勁，本季成績略有起伏。（圖／台鋼雄鷹提供,2026.4.14）
味全龍魔神龍回歸　強碰樂天桃猿超級王牌

🟡大巨蛋賽事、開賽時間1835

味全龍目前排名第4，此役推出左投魔神龍先發，本季出賽11場，拿下4勝2敗，防禦率1.68。他本季對前東家樂天桃猿出賽2場拿1勝，累積13局僅失3分。

樂天桃猿目前戰績第1，本場迎來王牌威能帝回歸，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.72。他本季與味全龍交手2場，苦吞1敗，累積11局失掉3分。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、、DAZNMyVideo緯來電視網Hami VideoELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網

▲樂天桃猿王牌威能帝回歸賽場。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）
▲樂天桃猿王牌威能帝回歸賽場。（圖／記者葉政勳攝，2026.3.28）
❗️7/21中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍洲際球場（室外球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：20%

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：30%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑，另有一定程度降雨機率，請記得攜帶雨具或羽衣。

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。