中華職棒明星賽結束後，37年例行賽下半季開打，今（21）日共有2場比賽進行，中信兄弟推出傷癒復出的「真．王牌」德保拉先發，交手台鋼雄鷹後勁，若贏球、排名有望升至第4，味全龍則擔任大巨蛋主場球隊，派出魔神龍交手下半季龍頭樂天桃猿當家王牌威能帝。《NOWnews》整理出7月21日中職「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月21日賽前）：
中信兄弟王牌出馬 力抗台鋼雄鷹老牌右投後勁
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
中信兄弟目前排在第5，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽9場，拿下5勝3敗，防禦率1.73。他本季對台鋼雄鷹出賽2場拿1勝，累積12局僅失2分，表現相當出色。
台鋼雄鷹目前戰績第2，本場由洋投後勁出戰，本季出賽12場，拿下3勝6敗，防禦率4.71。他本季與中信兄弟交手3場，拿下1勝1敗，累積18局失掉6分。
📍中信兄弟主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
味全龍魔神龍回歸 強碰樂天桃猿超級王牌
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第4，此役推出左投魔神龍先發，本季出賽11場，拿下4勝2敗，防禦率1.68。他本季對前東家樂天桃猿出賽2場拿1勝，累積13局僅失3分。
樂天桃猿目前戰績第1，本場迎來王牌威能帝回歸，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.72。他本季與味全龍交手2場，苦吞1敗，累積11局失掉3分。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
❗️7/21中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑，另有一定程度降雨機率，請記得攜帶雨具或羽衣。
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📍中職下半季戰績表
📍中職全年戰績表
📍洲際球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職下半季戰績表（截至7月21日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|樂天桃猿
|8
|6-2-0
|0.750
|-
|1
|台鋼雄鷹
|8
|5-3-0
|0.625
|1
|1
|統一獅
|9
|5-4-0
|0.556
|1.5
|4
|味全龍
|9
|4-5-0
|0.444
|2.5
|4
|中信兄弟
|8
|3-5-0
|0.375
|3
|4
|富邦悍將
|8
|2-6-0
|0.250
|4
🟡洲際賽事、開賽時間18：35
中信兄弟目前排在第5，今日推出洋投德保拉先發，本季出賽9場，拿下5勝3敗，防禦率1.73。他本季對台鋼雄鷹出賽2場拿1勝，累積12局僅失2分，表現相當出色。
台鋼雄鷹目前戰績第2，本場由洋投後勁出戰，本季出賽12場，拿下3勝6敗，防禦率4.71。他本季與中信兄弟交手3場，拿下1勝1敗，累積18局失掉6分。
網路線上串流：CPBLTV、緯來電視網
有線電視：緯來電視網
MOD：緯來精彩台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間18：35
味全龍目前排名第4，此役推出左投魔神龍先發，本季出賽11場，拿下4勝2敗，防禦率1.68。他本季對前東家樂天桃猿出賽2場拿1勝，累積13局僅失3分。
樂天桃猿目前戰績第1，本場迎來王牌威能帝回歸，本季出賽9場，拿下5勝2敗，防禦率1.72。他本季與味全龍交手2場，苦吞1敗，累積11局失掉3分。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅周末）、CPBL官網
📍洲際球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：20%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：30%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑，另有一定程度降雨機率，請記得攜帶雨具或羽衣。