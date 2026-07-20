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迷因變成現實 「蟑螂人民黨」的起源

▲印度社群虛擬政黨「蟑螂人民黨」近兩個月以來在社群竄紅。（圖／Cockroach Janata Party官網）

醫學院資格入學考試弊端 助長青年對印度政府不滿

蟑螂人民黨領袖被強行送醫加劇衝突

印度近期陷入一場青年引領的政治風暴中，由於失業困境以及政府對青年的蔑視，再加上5月醫學院考試的重大弊端影響了數百萬人，以「蟑螂人民黨」為名的迷因團體走上街頭，向印度總理莫迪（Narendra Modi）政府發起抗議，今(20)日在國會外遭到警方以催淚瓦斯驅離。根據衛報與路透報導，印度「蟑螂人民黨」這一虛擬政黨的創立起因，源於印度最高法院院長坎特（Surya Kant），他將失業的年輕人比喻為「蟑螂」和「寄生蟲」，儘管他之後澄清稱自己針對的是那些持有假學歷、偽造學位的人，但這段話已被瘋傳，也創造出「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party,CJP）這個迷因團體。但蟑螂人民黨的社群帳號在短時間掀起爆發式成長，短短幾天就有兩千萬粉絲，衛報指出，蟑螂人民黨已成為印度青年不滿高物價、失業及政治貪腐等問題的發聲平台，蟑螂強大的生命力，也被轉譯為「忍耐力」的象徵。蟑螂人民黨的入會條件也以自嘲式的方式列出失業、懶惰、沉迷網路及具備抱怨能力的人士，都可加入。路透指出，該運動最初主要在網路激起迴響，今年 5 月的醫學院「國家資格暨入學考試」（National Eligibility cum Entrance Test，NEET）試題外洩事件，這場考試原於5月3日舉行，共有逾227萬名考生報考，角逐約10萬個入學名額。試題內容卻透過Telegram外洩。主嫌身分為化學講師，由於印度補教產業利益龐大，讓犯罪集團試圖透過洩題和舞弊方式賺取暴利，印度當局隨後才宣布考試作廢，並在6月份重考，由於印度醫學院考試向來競爭激烈，錄取率極低，在重考消息傳出後，印度媒體指出有考生因不堪備考壓力而輕生。這也成為引爆這場運動的另一因素，隨著這場運動的訴求逐漸擴大，對印度莫迪政府構成了重大挑戰。這場運動雖由Z世代青年發起，年近6旬的印度知名社運人士王曲克（Sonam Wangchuk）卻成為眾人的精神領袖。他為了聲援「蟑螂人民黨」發起的運動，於6月底展開絕食，警方於週六強行將他送醫後，這場蟑螂運動的抗爭情緒便呈現激化。創立該粉專的是年僅30歲且在美國就讀博士後學位的迪普克（Abhijeet Dipke），他表示，5年前沒有人敢公開批評莫迪政府，隨著年輕人長時間感到挫折且不被重視，蟑螂人民黨爆紅反映了印度青年的處境，自警方將王曲克（Sonam Wangchuk）強制送醫後，成千上萬的支持者湧入位於新德里市中心的抗議地點曼塔天文台（Jantar Mantar），準備在7 月 20 日國會季風會期開議日發起遊行。印度媒體The Hindu指出，蟑螂人民黨的抗議者今日試圖向國會推進，在國會警察局外遭到安全部隊攔截。安全部隊揮舞警棍壓制人群，導致數名抗議者受傷，並在現場接受急救，隨後，警方在距離國會僅 200 公尺外向抗議者發射催淚瓦斯。蟑螂人民黨週一表示，該黨發言人已會見了衛生部長納達（J. P. Nadda）並遞交陳情書，提出三大訴求：立即釋放社運領袖王楚克（Sonam Wangchuk）、教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）下台，以及向所有在全國醫學入學考試（NEET-UG）試題外洩案後輕生（或致死）的考生，每人賠償 1,000 萬盧比（約合1.2億新台幣/1,000萬印度盧比）。與此同時，社運人士王楚克週一以自身健康狀況穩定為由，敦促薩夫達瓊醫院（Safdarjung Hospital）讓他出院，以便他能趕赴現場，參加由蟑螂人民黨創辦人狄普克（Abhijeet Dipke）及其他社運人士所發起的「前進國會」（Sansad Chalo）遊行。