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美股科技股歷經上週跌勢，周一（20日）早盤終於止跌回升，費城半導體指數大漲372點，台積電ADR漲幅近3%，近期科技股指標SK海力士更是強勢反彈。美股主要指數20日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數小漲70點或0.13%、那斯達克指數上漲261點或1.02%、標普500指數小漲46點或0.62%、費城半導體指數大漲372點，漲幅達3.2%。個股部分，台積電ADR股價止跌回升上揚2.5%、輝達勁揚2%、AMD與英特爾漲幅分別超過4%和5%；記憶體族群回神，SK海力士ADR股價飆6%、美光上漲5%、SanDisk也開漲5%。根據《MarketWatch》報導，儘管費城半導體指數自高點回落20%，晶片股走弱，但美國銀行分析師 Vivek Arya 表示，近期半導體類股回檔，除了受到記憶體晶片成本上升等基本面因素影響外，也與 SOX 指數的季節性波動有關，認為無需恐慌。Vivek Arya持續看好半導體、網路設備及半導體設備類股的長期前景，並預期全球人工智慧相關支出將於 2030 年將成長超過逾一倍，達到 1.7 兆美元。他認為台積電宣布在美國加碼投資，也可能讓英特爾與三星進一步擴大在美投資金額。