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根據一項民調指出，打響「演唱會之都」、「國際AI重鎮」名號的高雄市長陳其邁，滿意度獲得藍、綠、白三方支持者的共同肯定，陳其邁不但在綠營支持者中獲得98.6%的滿意度，藍營和白營支持者也有五成以上的滿意度。顯示陳其邁在藍營、白營與中間選民的接受度，普遍都是滿意高於不滿意。根據年代民調中心日前公布最新一波「高雄市長選情調查」顯示，陳其邁在國民黨支持者有61.6%對陳其邁的施政表示滿意（「非常滿意」4.5%、「還算滿意」57.2%），不滿意比例僅26.9%；台灣民眾黨支持者滿意度59.0%、不滿意度達41.0%；民進黨支持者滿意度98.6%、無政黨傾向者73.9%，同樣居高檔。年輕族群以外的年齡層方面，呈現「兩端偏高、中段稍降」曲線：20至29歲滿意度達98.3%為各年齡層最高，30至39歲82.0%，40至49歲86.6%，50至59歲為73.9%，60歲以上則回升至74.1%。此外，調查同步詢問年底選舉對決態勢，若柯志恩對上賴瑞隆，賴瑞隆以36.2%領先柯志恩23.6%，仍有32.8%未表態；「看好誰當選」題項中，賴瑞隆40.4%領先柯志恩16.2%。這次調查由年代民調中心於2026年7月16日至18日執行，以電話訪問（CATI）針對設籍高雄且年滿20歲以上民眾分層隨機抽樣，成功訪問1,071位，95%信心水準下抽樣誤差為正負3.0個百分點，數據皆經加權處理。