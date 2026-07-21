世界盃決賽史上首次中場秀話題不斷，不只有Coldplay主唱Chris Martin操刀、BTS、瑪丹娜（Madonna）、小賈斯汀（Justin Bieber）等巨星輪番登台，11分鐘的演出更藏著一位來自台灣人的身影！擔任小提琴演奏者的黃薏蓉，不只參與紐約愛樂、西蒙玻利瓦交響樂團的演出，還成為BTS柾國登場前最關鍵的轉場橋段之一，消息曝光讓不少台灣網友驚呼：「台灣人的驕傲！」而這「維京划船轉場」也早被j-hope於7日悄悄公開，只是粉絲都沒發現，以為他只是哈蘭德的鐵粉而已。
交響樂x維京划船神轉場 其中表演者是台灣人！
本屆世界盃決賽中場秀其中一環節，是由指揮大師古斯塔沃杜達美（Gustavo Dudamel）率領紐約愛樂與西蒙玻利瓦交響樂團登場，在悠揚的小提琴演奏後，全體樂手突然把小提琴放在胸前，同步做出挪威足球代表隊著名的「維京划船」慶祝動作，現場氣氛瞬間沸騰，接著神轉場迎來柾國帶領BTS演唱《Dynamite》，整段節奏流暢到讓全球觀眾大讚是本屆最驚喜的設計之一。
這段「划船轉場」也意外釣出台灣演出者黃薏蓉，她看到有觀眾發文問：「沒人跟我說場中表演會有划船環節啊！」便親自留言回覆：「那個，我是演出者之一🙋🏻♀️蠻高興看到有人喜歡這個環節的，我們為了這個滑船排練了很多次！」她隨後也公開與BTS在同一場館待機的幕後畫面，引來網友瘋狂留言：「台灣人的驕傲！」
黃薏蓉分享心情，坦言「沒有想過有一天會站上世足賽的決賽」，能與紐約愛樂、西蒙玻利瓦交響樂團以及杜達美合作，在全球約20億觀眾面前完成FIFA中場秀，是人生最難忘的回憶。她透露，雖然正式演出只有短短11分鐘，但背後投入大量排練、時間與心力，甚至為了演出長時間待在紐澤西彩排，身體雖然疲憊，內心卻非常滿足。她也提到，瑪丹娜最後演唱〈Music〉時唱著「Music makes people come together（音樂讓人們聚在一起）」，讓她更加相信音樂真的能跨越國界，把所有人串連在一起。
j-hope早劇透BTS世界盃表演 真靠「維京划船」登場
更有趣的是，BTS成員j-hope其實早在本月7日就偷偷「劇透」了中場秀橋段，只是當時幾乎沒有人發現。他在結束英國倫敦演唱會後曾直播，被問到支持哪支世界盃球隊時，除了表示一直支持韓國球員，也聊到最期待挪威隊，還一邊喊著哈蘭德（Erling Haaland）的名字，一邊模仿挪威隊贏球後最招牌的「維京划船」慶祝動作，當時粉絲都以為他只是哈蘭德鐵粉，直到世界盃決賽中場秀真的出現同樣橋段，大家才驚覺原來j-hope早就偷偷爆雷，只是所有人都沒看懂。
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本屆世界盃決賽中場秀其中一環節，是由指揮大師古斯塔沃杜達美（Gustavo Dudamel）率領紐約愛樂與西蒙玻利瓦交響樂團登場，在悠揚的小提琴演奏後，全體樂手突然把小提琴放在胸前，同步做出挪威足球代表隊著名的「維京划船」慶祝動作，現場氣氛瞬間沸騰，接著神轉場迎來柾國帶領BTS演唱《Dynamite》，整段節奏流暢到讓全球觀眾大讚是本屆最驚喜的設計之一。
這段「划船轉場」也意外釣出台灣演出者黃薏蓉，她看到有觀眾發文問：「沒人跟我說場中表演會有划船環節啊！」便親自留言回覆：「那個，我是演出者之一🙋🏻♀️蠻高興看到有人喜歡這個環節的，我們為了這個滑船排練了很多次！」她隨後也公開與BTS在同一場館待機的幕後畫面，引來網友瘋狂留言：「台灣人的驕傲！」
黃薏蓉分享心情，坦言「沒有想過有一天會站上世足賽的決賽」，能與紐約愛樂、西蒙玻利瓦交響樂團以及杜達美合作，在全球約20億觀眾面前完成FIFA中場秀，是人生最難忘的回憶。她透露，雖然正式演出只有短短11分鐘，但背後投入大量排練、時間與心力，甚至為了演出長時間待在紐澤西彩排，身體雖然疲憊，內心卻非常滿足。她也提到，瑪丹娜最後演唱〈Music〉時唱著「Music makes people come together（音樂讓人們聚在一起）」，讓她更加相信音樂真的能跨越國界，把所有人串連在一起。
j-hope早劇透BTS世界盃表演 真靠「維京划船」登場
更有趣的是，BTS成員j-hope其實早在本月7日就偷偷「劇透」了中場秀橋段，只是當時幾乎沒有人發現。他在結束英國倫敦演唱會後曾直播，被問到支持哪支世界盃球隊時，除了表示一直支持韓國球員，也聊到最期待挪威隊，還一邊喊著哈蘭德（Erling Haaland）的名字，一邊模仿挪威隊贏球後最招牌的「維京划船」慶祝動作，當時粉絲都以為他只是哈蘭德鐵粉，直到世界盃決賽中場秀真的出現同樣橋段，大家才驚覺原來j-hope早就偷偷爆雷，只是所有人都沒看懂。
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