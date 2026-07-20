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中聯油脂致癌油風波持續延燒，各界聚焦《食品安全衛生管理法》修法。台北市長蔣萬安號召民眾7月25日走上凱道後，致電高雄市長陳其邁交換意見；陳其邁則建議，與其隔空喊話，不如共同出席行政院明（21）日下午邀集六都市長召開的會議，針對食安修法交換意見。台中市政府稍晚證實，市長盧秀燕上午主持「反毒油線上國是會議」後，將帶著地方共識北上，出席行政院會議，與中央共同討論《食品安全衛生管理法》修法方向。為配合上午10時30分舉行的「反毒油線上國是會議」，盧秀燕特別將例行的市政會議提前至上午9時召開，待完成地方首長討論並彙整結論，隨即北上參加行政院下午召開的六都市長會議。高雄市長陳其邁今天表示，接獲台北市長蔣萬安來電後，認為中央與地方應把握行政院會議機會，就強化業者責任、建立預防性下架機制，以及中央與地方權責分工等議題深入討論，凝聚修法共識，進一步完善食安管理制度。據了解，蔣萬安與盧秀燕將親自出席會議，與中央就食安制度改革正面交鋒。