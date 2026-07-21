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▲蔡阿嘎時常把小孩洗澡的畫面放上社群中（非當事影片）。（圖／翻攝自嘎嫂二伯 YT）

蔡阿嘎日前因為AI失言風波、找網軍事件引起大眾罵聲，再加上老婆HAHABABY的原創品牌陷入抄襲爭議，讓事件越滾越大。不僅如此，兩人過去影片更是掀起爭議，團隊赴海外旅遊時，他們讓二伯弟弟幫小孩們洗澡，其中也包括宗翰的女兒米寶，網友認為讓一個完全沒有親戚關係的陌生人幫忙，再加上旁邊都是裸體小男生，大人也全部都在旁邊看，是一件非常不妥的事。一名網友在社群中發文，表示自己過去曾看過蔡阿嘎一家人出國旅遊，旅程途中是由二伯的弟弟負責照顧小孩，因為小朋友的年紀都差不多，因此大家都一視同仁脫光衣服一起洗比較快，不過團隊攝影師宗翰生的是女兒「米寶」，一起跟脫光光的小男生放在一起讓網友感到相當不妥。不僅如此，因為二伯的弟弟跟米寶完全沒有血緣關係，對米寶來說對方只是一個大叔而已，再加上洗澡時所有大人都站在浴室外面看，因此左想右想似乎都是不太符合當今性別觀念的行為。貼文曝光後，許多網友紛紛直呼無法接受，「為什麼一定要公開小孩全身赤裸的影片片段」、「拍小孩洗澡上傳到底有什麼毛病」、「太可怕了吧 男女一起洗 ，就算是小孩也不該一起洗。」不過也有部分網友持反面意見，認為小朋友放一起洗澡是蠻常見的事，「我小時候也被姑姑跟阿姨洗過澡阿，有怎樣嗎？」、「可是我也有幫我朋友的兒子洗澡，我覺得這有點放大了耶。」認為小小年紀的小孩難操控，一起洗澡是最方便又快速的行為。目前該影片已被官方刪除，無法在頻道中找到。