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美國田納西州近日發生一起槍擊案，一名36歲的母親肯德拉（Kendra Scott）深夜回到家中，發現一名男子躲藏在女兒房間床底，他立刻斥責對方並要求他出去。這名20歲男子在被肯德拉緊盯下離開屋內，沒想到，此時槍聲一響，他當場身亡，警方到場後肯德拉坦言開槍，最終以涉嫌一級謀殺罪被捕並起訴，引發許多議論，全案仍待法院進一步審理。根據紐約郵報報導，當地時間16日凌晨，孟菲斯（Memphis）警方在36歲的母親肯德拉的住處外，發現一名20歲男子因後腦勺中彈身亡，現場查獲一枚彈殼及一把史密斯威森（Smith & Wesson）黑色手槍，隨後警方逮捕了她。報導提到，肯德拉被逮後向警方表示，她當時回到家，「看到一個傢伙躲在我孩子的床底下」，她表示，「我只是做了我必須做的事。」然而，案情在肯德拉13歲女兒的證詞之下出現了些許轉折，法院文件與律師說法指出這起致命事件的起因，肯德拉的女兒向警方坦承，她於凌晨1點左右邀請了這名20歲的男子莫頓（Rodderius Morton）到家中。大約30分鐘後，肯德拉回到家，訴狀指出，憤怒的母親似乎發現裡面有其他人，開始猛烈敲打前門並大喊，「誰在我家？！」她的女兒注意到母親似乎帶了槍，頓時嚇壞了。女兒隨後告訴警方，母親曾放話說，如果「在我家看到任何男生，我就會在他屁股上開個洞」。女兒最終開門讓母親進屋，法院文件顯示，肯德拉隨後發現莫頓躲在床底下。她當場怒飆粗口「滾出我家！」並一路尾隨莫頓走出前門。就在此時，女兒和一名鄰居聽到了槍聲。鄰居事後告訴警方，他走出家門時看到史考特手裡仍握著槍，站在男子的屍體旁，並當場承認「是我開槍的」；警方隨後在前廊尋獲一枚彈殼，並查獲一把史密斯威森（Smith & Wesson）黑色手槍。孟菲斯警局表示，肯德拉被帶回警局接受偵訊後，被控一級謀殺罪以及在犯下危險重罪期間使用槍支，肯德拉的辯護律師巴林（Blake Ballin）指出，肯德拉在週一上午出庭前仍被關押，屆時法官將決定其保釋金金額。律師表示：「任何家中有13歲女兒的父母，這樣的事件都是最可怕的噩夢，而正如預期，它以悲劇收場。本案的核心關鍵之一，將是身處在這種情況下，是否有人能保持理智行動。」退役執法人員兼防衛射擊教練史密斯（Buddy Smith）指出，依據目前已知的事實，肯德拉的案件並不符合田納西州的「城堡法則」（Castle Doctrine）。該法令保護民眾在面對入侵者時，若使用合理武力（包括致命武力）以自我防衛，可免受刑事起訴或民事責任。他解釋，該法規意指「當有人闖入企圖對你或屋內的人犯下暴力重罪時，你被允許保護屋內的人」；但在史考特的案件中，「訴狀並未指稱（死者莫頓）當時對母親或屋內的任何人構成威脅。這些被指控的事實，很可能會成為法庭以及最終陪審團審理時的重要爭論點。」