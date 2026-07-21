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41歲的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）依然沒有決定下家。根據經紀人里奇·保羅（Rich Paul）透露，詹姆斯目前還沒做出最終決定，也沒有具體的公佈時間表。不過，根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，據他了解，在過去幾周內，詹姆斯已將選擇範圍縮小到東區的3支球隊：邁阿密熱火、克里夫蘭騎士與費城76人。這意味著西區的金州勇士與明尼蘇達灰狼已經提前出局。查拉尼亞在報導中表示：「我們現在已經進入詹姆斯決定下家的第4週，全聯盟都在等待他的決定。今早我和他的經紀人保羅通話，他明確向我表示，現在的選擇權完全在詹姆斯自己手裡，這取決於他想為哪支球隊效力。詹姆斯還沒有做出決定，也沒有具體的時間表。」查拉尼亞進一步指出，勇士、灰狼、熱火、騎士與76人等隊原本都是潛在的下家選擇，但他補充道：「我個人的理解是，在過去幾週詹姆斯的選擇範圍已縮小到東區球隊，分別是熱火、騎士與76人。」至於西區的勇士與灰狼則在競爭過程中逐步掉隊，主因在於勇士陣容老化、灰狼陣容穩定性不足，且西區競爭更加激烈，大幅降低了詹姆斯留在西區的意願。騎士作為詹姆斯的家鄉與生涯起點，他曾於2016年率隊奪冠，球迷與管理層對他的認可度極高。騎士的陣容硬實力強大，擁有米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）雙核後場，內線雙塔艾倫（Jarrett Allen）與莫布里（Evan Mobley）深度充足，攻防均衡，屬於聯盟頂級爭冠梯隊。儘管騎士只能提供老將底薪與部分中產特例，但詹姆斯目前已對金錢沒有太多要求，更看重的是開心打球與追求總冠軍。熱火同樣是熱門下家之一。詹姆斯曾於2010至2014年效力熱火4個賽季，年年晉級總決賽，並完成2連霸、獲得2次FMVP。熱火休賽季透過大交易引進阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）與波提斯（Bobby Portis），陣容實力大幅提升，且球隊承諾為布朗尼（Bronny James）預留雙向合約名額。若詹姆斯能聯手阿德托昆博與阿德巴約（Bam Adebayo）組建三巨頭，絕對具備強大的衝冠實力。目前熱火僅剩底薪合約能提供給詹姆斯。76人原本不在爭奪詹姆斯的第一梯隊，但在交易得到傑倫·布朗（Jaylen Brown）後，瞬間躍升為核心候選。76人陣容實力堅強，擁有馬克西（Tyrese Maxey）、傑倫·布朗與恩比德（Joel Embiid）的豪華配置，而詹姆斯正是這套先發陣容的最完美拼圖。76人老闆已公開招募，不過球隊薪資空間緊繃，操作難度高於騎士與熱火，雖然上限極高，但落地執行的難度也不小。詹姆斯日前在紐約出席CNBC與Boardroom聯合舉辦的Game Plan峰會時，首度公開談論自己跳出湖人合約成為自由球員後的去向與考量。他坦言：「家庭因素也很重要。你知道，我的女兒、我的妻子等等，我非常重視家庭。所以，很多人都會催我：『勒布朗，快點做決定吧！』但我想說，這不僅僅是關於球隊的事。」詹姆斯強調：「我現在考慮的因素有很多，不僅要考慮什麼最適合我作為球員的狀態，還要考慮什麼最適合我作為一個人，什麼能讓我更快樂，以及我的家庭。我就不多說了，但家庭對我來說至關重要。」