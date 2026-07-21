《2026台灣米其林指南》繼上週公布必比登名單之後，將於今（21）日公布一星～三星的完整摘星名單。高雄去年共有包含蟬聯的 「雋 GEN」、「Haili」、 「承Sho」，及首度入榜的「方蒔」奪得米其林一星。今年則被預估將有兩家新名單奪下米其林一星，即是已連續3年拿下綠星肯定的THOMAS CHIEN，還有已經在4月發表的新入選餐廳名單中入榜的Hābu。
THOMAS CHIEN素有「法餐南霸天」之稱號，餐廳菜色標榜將「台灣在地優良食材」以法式Fine Dining手法呈現，多年來都拿到米其林綠星肯定，米其林官網的形容為「法餐經驗豐富的主廚熱愛南臺灣這片土地，每週走訪在地市場並積極與小農合作，藉此將新鮮食材活用於菜色。」其創辦人簡天才擁有20多年餐飲資歷，深厚資歷又願意提攜後輩，被許多年輕一輩的廚師們封為是「老師等級」的主廚。
THOMAS CHIEN幾乎年年都邀請國際名廚客座
此外，THOMAS CHIEN於2012年創立，在創辦人簡天才的堅持下，多年來都會邀請世界名廚來到餐廳聯手舉辦客座餐宴，包含Christian le Squer、Alain Passard等，甚至在今年還將邀請法國米其林三星餐廳Mirazur其主廚「Mauro Colagreco毛羅‧科拉格雷哥」來到餐廳聯手舉辦限期餐會。
邀請世界50大餐廳第一名主廚 來台辦快閃餐會
事實上，Mauro Colagreco一手打造的Mirazur，除了米其林光環，還曾榮獲「世界50大最佳餐廳」第一名並入列「Best of the Best」名人堂，而餐會規劃在11月11日～11月15日，快閃僅5天。
為什麼要費心耗時且花重金邀請國際名廚到餐廳？簡天才總是這樣回答：希望在讓南台灣有更多機會與國際接軌，餐廳團隊能也藉由這些機會更精進廚藝並獲得靈感。也因為如此，南台灣老饕們大多覺得，THOMAS CHIEN該有實力摘星。
摘星潛力含有這家：「漢方」主題的Fine Dining餐廳
另一家被預測可能在本屆摘星的「Hābu」，則是已經在4月發表的新入選餐廳名單中入榜，所謂的「每月新入選名單」，是指在年度星級餐廳發布會之前，米其林評審員選出值得加入指南的新名單並於每月定期發布，而此名單「後續也可能獲星級等其他肯定」。
「Hābu」開店不到1年，店名是日文的「香草（ハーブ）」，主廚曾在日式餐廳工作，而餐廳負責人身份則是中藥世家，也因此促成誕生這家以「漢方」為主題的Fine Dining（精緻餐飲）餐廳。
菜色以日本懷石料理的架構，再結合草本、藥材、香料融入餐點中，當然首道菜就是先從「八寸」開幕，再來是「煮物」、「烤物」、「強肴」、「甘味」、「茶點」，據米其林官網形容，每道菜的材料選用，還都考量著節氣。
而菜色也不乏西式料理技法，讓每道菜溫潤細緻。除了自家中藥店的藥材，也從印度、墨西哥、廣東等地引進香料。全台獨有的創意，也讓許多專家認為極有摘星的潛力。
🟡店家資訊：
▪️Thomas Chien：
地址：高雄市前鎮區成功二路11號
電話：07-536-9436
▪️Hābu：
地址：高雄市前鎮區正勤路27號
電話：07-241-3100
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，THOMAS CHIEN於2012年創立，在創辦人簡天才的堅持下，多年來都會邀請世界名廚來到餐廳聯手舉辦客座餐宴，包含Christian le Squer、Alain Passard等，甚至在今年還將邀請法國米其林三星餐廳Mirazur其主廚「Mauro Colagreco毛羅‧科拉格雷哥」來到餐廳聯手舉辦限期餐會。
邀請世界50大餐廳第一名主廚 來台辦快閃餐會
事實上，Mauro Colagreco一手打造的Mirazur，除了米其林光環，還曾榮獲「世界50大最佳餐廳」第一名並入列「Best of the Best」名人堂，而餐會規劃在11月11日～11月15日，快閃僅5天。
為什麼要費心耗時且花重金邀請國際名廚到餐廳？簡天才總是這樣回答：希望在讓南台灣有更多機會與國際接軌，餐廳團隊能也藉由這些機會更精進廚藝並獲得靈感。也因為如此，南台灣老饕們大多覺得，THOMAS CHIEN該有實力摘星。
摘星潛力含有這家：「漢方」主題的Fine Dining餐廳
另一家被預測可能在本屆摘星的「Hābu」，則是已經在4月發表的新入選餐廳名單中入榜，所謂的「每月新入選名單」，是指在年度星級餐廳發布會之前，米其林評審員選出值得加入指南的新名單並於每月定期發布，而此名單「後續也可能獲星級等其他肯定」。
菜色以日本懷石料理的架構，再結合草本、藥材、香料融入餐點中，當然首道菜就是先從「八寸」開幕，再來是「煮物」、「烤物」、「強肴」、「甘味」、「茶點」，據米其林官網形容，每道菜的材料選用，還都考量著節氣。
🟡店家資訊：
▪️Thomas Chien：
地址：高雄市前鎮區成功二路11號
電話：07-536-9436
▪️Hābu：
地址：高雄市前鎮區正勤路27號
電話：07-241-3100
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！