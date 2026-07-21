川普再度揮舞關稅大棒！宣布援引1930年的一項法令，對部分加拿大商品加徵高達50%的關稅，外媒警告，此舉可能引發與美國第二大貿易夥伴之間，更大規模的貿易戰。
根據《CNN》報導，川普當地時間週一簽署3份相關公告，受影響的加拿大商品，從冷凍等電氣設備，到機械裝置等各類商品都有，這些關稅將在30天後生效。
據悉，最新針對加拿大開徵的關稅，是依據1930年《關稅法》第338條實施，該條款允許美國總統，在認為某個國家歧視美國商品時，無需國會批准，即可對該國商品徵收最高達50%的關稅。
不過，報導也提到，該條款從未被在這種情況下使用過。
上週，川普才以加拿大野火造成的煙霾波及美國為由，威脅要對加國商品課關稅，但1位美國政府高級官員週一告訴外媒，最新關稅措施與野火無關，而與美國汽車、酒精和乳製品遭受歧視性待遇有關。
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據悉，最新針對加拿大開徵的關稅，是依據1930年《關稅法》第338條實施，該條款允許美國總統，在認為某個國家歧視美國商品時，無需國會批准，即可對該國商品徵收最高達50%的關稅。
不過，報導也提到，該條款從未被在這種情況下使用過。
上週，川普才以加拿大野火造成的煙霾波及美國為由，威脅要對加國商品課關稅，但1位美國政府高級官員週一告訴外媒，最新關稅措施與野火無關，而與美國汽車、酒精和乳製品遭受歧視性待遇有關。