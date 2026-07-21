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美國連續第9天對伊朗進行空襲，美伊新一輪軍事衝突，再次推升國際油價，美股大多數指數週一在震盪中收黑。投資人將焦點轉向本週密集登場的企業財報，同時密切關注中東局勢發展。綜合《CNBC》等外媒報導，美國持續對伊朗發動空襲，儘管伊朗外交部發言人巴蓋伊 (Esmail Baghaei) 表示，美伊相關中間人仍持續在交換訊息，雙方可根據各自國家利益展開談判，一度提振市場對衝突終將以外交方式解決的期待。然而，川普隨後又在自家社群平台發文，揚言伊朗將為3名美軍之死付出「多上許多倍」的代價，再度推升市場避險情緒與油價。此外，主要受伊朗支持的葉門胡塞武裝組織（Houthis），也已放話要對沙烏地阿拉伯進行海上封鎖。20日收盤，美股道瓊工業指數下跌307.16點或0.59%，報51839.26點；那斯達克指數下跌12.17點或0.05%，報25508.07點；標普500指數下跌14.41點或0.19%，報7443.28點；費城半導體指數則上漲69.96點或0.60%，報11743.85點。油價部分，西德州原油期貨當天收漲0.9%，每桶收在83.23美元；布蘭特原油期貨則上漲約1.3%，每桶收在89.22美元。焦點個股方面，蘋果股價下跌逾2%，拖累道瓊工業指數表現，部分晶片股雖然反彈但漲幅仍有限，富國銀行投資研究所（Wells Fargo Investment Institute）總裁兼首席投資長克朗克（Darrell Cronk）坦言，半導體和AI產業正在經歷一次現實的健康檢驗，有鑑於市場狀況，短期內出現戰術性反彈並不令人意外，但中期上升趨勢已被打斷。