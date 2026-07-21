由伊朗德黑蘭神權政府支持的葉門胡塞武裝組織（Houthis），週一宣布將對沙烏地阿拉伯實施「海上封鎖」，屆時，數百萬桶經由紅海出口的石油恐將面臨運輸風險，為本來就因美伊戰火再起、荷姆茲海峽危機未解的中東緊張局勢，再添陰霾。
綜合《路透社》等外媒報導，胡塞武裝聲稱，此舉是對沙國圍困葉門首都沙那（Sanaa）的回應，自上週沙國襲擊沙那機場以來，它與胡塞武裝組織的緊張一直在升溫。
這一聲明無疑又給全球石油供應增添新風險，美國、伊朗仍在互相攻擊，荷姆茲海峽的交通近乎停滯，而全球約1/5的石油須經由該海峽運輸。
分析警告，如果美國繼續攻擊伊朗的基礎設施，而伊朗又持續要求胡塞武裝，關閉通往紅海的曼德海峽（Bab el-Mandeb） ，屆時，該海峽的關閉，將使全球石油供應減少7%，因為這將導致沙烏地阿拉伯的大部分石油出口無法離開該區域。
美軍增派戰機赴中東
此外，有美國官員向《CNN》透露，華府計劃增加部署於中東的軍用飛，有意從歐洲基地調派更多F-16、F-35戰機，以及空中加油機。
據悉，美國總統川普上週曾在白宮戰情室，聽取有關升級伊朗軍事行動方案的簡報，包括奪取伊朗重要石油出口樞紐-哈爾克島（Kharg Island）、打擊鎬山（Pickaxe Mountain）核設施等等。
不過，美方尚未完全排除以外交解決衝突的可能性，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，重返談判桌的大門仍然敞開。
與此同時，美國與伊朗仍在互相攻擊。美軍中央司令部（CENTCOM）透過最新聲明指出，美東時間20日下午4點，美軍已開始對伊朗發動連續第10晚攻擊，進一步削弱伊朗用於襲擊荷姆茲商船的軍事能力。
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這一聲明無疑又給全球石油供應增添新風險，美國、伊朗仍在互相攻擊，荷姆茲海峽的交通近乎停滯，而全球約1/5的石油須經由該海峽運輸。
分析警告，如果美國繼續攻擊伊朗的基礎設施，而伊朗又持續要求胡塞武裝，關閉通往紅海的曼德海峽（Bab el-Mandeb） ，屆時，該海峽的關閉，將使全球石油供應減少7%，因為這將導致沙烏地阿拉伯的大部分石油出口無法離開該區域。
美軍增派戰機赴中東
此外，有美國官員向《CNN》透露，華府計劃增加部署於中東的軍用飛，有意從歐洲基地調派更多F-16、F-35戰機，以及空中加油機。
據悉，美國總統川普上週曾在白宮戰情室，聽取有關升級伊朗軍事行動方案的簡報，包括奪取伊朗重要石油出口樞紐-哈爾克島（Kharg Island）、打擊鎬山（Pickaxe Mountain）核設施等等。
不過，美方尚未完全排除以外交解決衝突的可能性，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，重返談判桌的大門仍然敞開。
與此同時，美國與伊朗仍在互相攻擊。美軍中央司令部（CENTCOM）透過最新聲明指出，美東時間20日下午4點，美軍已開始對伊朗發動連續第10晚攻擊，進一步削弱伊朗用於襲擊荷姆茲商船的軍事能力。
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