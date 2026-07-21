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紐約首位穆斯林市長！曼達尼曾自稱「川普最可怕噩夢」

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）近日在接受外媒採訪時，透露紐約市法律部門正在討論，在以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）9月赴紐約出席聯合國大會期間，將其逮捕的可能性。對此，美國總統川普（Donald Trump）則公開潑曼達尼冷水，強調納坦雅胡在美國期間，絕不會以任何形式被捕。川普在自家社群平台發文，聲稱納坦雅胡正在與伊朗伊斯蘭共和國作戰，後者近期才剛殺害了5.2萬名無辜的示威者，並在過去47年中，殺害了美國士兵和其他人。川普強調，唯一應該被逮捕的，是那些將伊朗帶入這場「前所未有的死亡及毀滅漩渦」的人，重申這本應是前幾任美國總統，過去多年就應該解決的問題。曼達尼出生於烏干達首都坎帕拉，7歲時跟家人一起去到紐約生活，年輕時曾當過饒舌歌手，2020年當選紐約州議員，是紐約州議會歷史上第一位印度裔議員，去年靠著主打關心生活成本的競選活動，曼達尼成為紐約市長大黑馬，不僅在初選擊敗民主黨紐約州前州長古莫（Andrew Cuomo），最終更順利問鼎市長寶座，是首位當選紐約市長的穆斯林，也是首位印度裔紐約市長，外加近百年最年輕的紐約市長此外，曼達尼一直公開批評以色列在加薩進行種族滅絕，並支持巴勒斯坦建國，川普在去年選舉前，就曾多次嗆曼達尼是「共產主義者」。曼達尼近日在接受《紐約時報》（The New York Times）採訪時直言，他認為納坦雅胡應該被送往海牙，因為他是戰爭罪犯，已被國際刑事法院（ICC）起訴，還說許多人都持有跟他一樣的觀點。國際刑事法院於2024年11月對納坦雅胡發出逮捕令，指控他在加薩犯下戰爭罪和反人類罪，但強制力非常有限，以色列否認相關指控，並拒絕接受該法院的管轄權。