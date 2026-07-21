氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，最新各國模式顯示，菲律賓東方海面下半周將有熱帶擾動發展，預估周六已通過呂宋島北端進入南海，朝香港、澳門及廣東方向移動，但各模式在路徑及速度上仍有差異，後續仍需持續觀察。另一方面，台灣近期持續受高溫影響，今天各地高溫上看36至37度，午後因大氣不穩定，山區及部分平地易有雷陣雨、強風及瞬間強降雨，記得留意天氣變化。
熱帶擾動發展中！各國最新路徑曝光
吳德榮指出，根據最新（20日20時）各國模式模擬，下半周菲律賓東方海面將有熱帶擾動逐漸發展，歐洲ECMWF模式、美國GFS模式，以及歐洲、美國AI模式均預測，這個系統預計於周六（25日）晚間8時左右越過呂宋島北端進入南海，後續朝香港、澳門及廣東一帶移動。
不過，各模式對熱帶系統的移動速度及路徑仍有差異。吳德榮透露，歐洲AI模式與美國AI模式預測移動速度相對較快；美國GFS模式則預估速度最慢，且路徑偏南；歐洲ECMWF模式則介於兩者之間，路徑略偏北、速度居中，顯示目前預報仍存在一定不確定性，未來變化值得持續留意。
今日高溫上看37度！午後慎防劇烈天氣
吳德榮表示，昨日各地最高溫約36至37度，今天（21日）清晨截至4時42分，各地平地最低溫約23至24度。今日各地高溫依舊炎熱，在降雨發生前仍有明顯暑熱感，外出應加強防曬並預防中暑，各地預估氣溫為北部23至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至36度。
受到低層西南風及南方水氣影響，南部地區偶有局部短暫降雨；由於太平洋高壓勢力偏弱，大氣環境仍不穩定，午後山區容易出現強對流發展，並可能擴及部分平地，各地須留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨。
周二至周五天氣變穩定！周末外圍雲系接近 東半部、南部雨勢增加
最新模式顯示，明日至周五（22日至24日）低層西南風逐漸減弱，南方水氣同步減少，加上太平洋高壓略為增強，整體天氣將逐步趨於穩定，各地大多維持晴朗炎熱。不過，午後仍有局部短暫陣雨發生機率，主要集中於山區，民眾仍須留意午後熱對流帶來的短暫降雨。
最新預測指出，周五（24日）晚間起，東半部降雨機率將逐漸提高。到了周六、周日（25、26日），受熱帶系統外圍雲系影響，降雨範圍將持續擴大，其中東半部及南部降雨將更為明顯。
至於下周一、二（27、28日），偏南風配合熱帶系統殘餘水氣影響，南台灣仍有局部短暫降雨機率，而午後各地也須持續留意強對流發展，防範雷雨及短時間強降雨等劇烈天氣。
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吳德榮指出，根據最新（20日20時）各國模式模擬，下半周菲律賓東方海面將有熱帶擾動逐漸發展，歐洲ECMWF模式、美國GFS模式，以及歐洲、美國AI模式均預測，這個系統預計於周六（25日）晚間8時左右越過呂宋島北端進入南海，後續朝香港、澳門及廣東一帶移動。
不過，各模式對熱帶系統的移動速度及路徑仍有差異。吳德榮透露，歐洲AI模式與美國AI模式預測移動速度相對較快；美國GFS模式則預估速度最慢，且路徑偏南；歐洲ECMWF模式則介於兩者之間，路徑略偏北、速度居中，顯示目前預報仍存在一定不確定性，未來變化值得持續留意。
吳德榮表示，昨日各地最高溫約36至37度，今天（21日）清晨截至4時42分，各地平地最低溫約23至24度。今日各地高溫依舊炎熱，在降雨發生前仍有明顯暑熱感，外出應加強防曬並預防中暑，各地預估氣溫為北部23至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部23至36度。
受到低層西南風及南方水氣影響，南部地區偶有局部短暫降雨；由於太平洋高壓勢力偏弱，大氣環境仍不穩定，午後山區容易出現強對流發展，並可能擴及部分平地，各地須留意雷擊、強陣風及瞬間強降雨。
最新模式顯示，明日至周五（22日至24日）低層西南風逐漸減弱，南方水氣同步減少，加上太平洋高壓略為增強，整體天氣將逐步趨於穩定，各地大多維持晴朗炎熱。不過，午後仍有局部短暫陣雨發生機率，主要集中於山區，民眾仍須留意午後熱對流帶來的短暫降雨。
最新預測指出，周五（24日）晚間起，東半部降雨機率將逐漸提高。到了周六、周日（25、26日），受熱帶系統外圍雲系影響，降雨範圍將持續擴大，其中東半部及南部降雨將更為明顯。
至於下周一、二（27、28日），偏南風配合熱帶系統殘餘水氣影響，南台灣仍有局部短暫降雨機率，而午後各地也須持續留意強對流發展，防範雷雨及短時間強降雨等劇烈天氣。