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阿根廷在2026世界盃輸給西班牙，未能將冠軍抱回家，39歲主將梅西賽後在IG發文，感嘆這種痛苦難以言喻，需要時間才能調整好心情，但同時他也記得比賽帶來的美好瞬間，也感謝每一位球迷的支持，最後他展現運動家精神，祝賀西班牙贏得冠軍。梅西在賽後沉澱了一天，今（21）日凌晨在IG發文，他感嘆沒能衛冕，「這種痛苦難以言喻，需要時間癒合，但我同時也記得所有的美好回憶，那些我們全力以赴、扭轉乾坤的比賽，這些瞬間會永遠在我們心中，還有國家的支持，正是這份支持，加上我們的努力，才讓我們再次躋身世界頂級強隊之列，衷心感謝每一位朋友的問候和祝福。我們再次團結一心，共同分享身為阿根廷人的無比榮耀，我也要祝賀西班牙隊贏得冠軍。」梅西的大度立刻引來大批粉絲留言，「隊長，您讓阿根廷人感到驕傲」、「謝謝你帶給我們的美好」、「史上最偉大的球員」、「希望你繼續比賽」。阿根廷和西班牙一路踢進延長賽，最後由西班牙1:0獲勝，然而這場比賽引來不少爭議，尤其在賽後阿根廷球員出拳攻擊西班牙球員，阿根廷國內也出現球迷失序的狀況。在賽後也只有梅西和西班牙球員握手、擁抱，展現運動家精神，看到這樣的畫面，有人笑說，這些球員都是從小看梅西踢球長大的，決賽根本是梅爸爸在跟一群兒子們踢球。