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洛杉磯湖人隊在休賽季的陣容大改組中再添一員。根據ESPN報導，湖人以1年330萬美元的合約簽下29歲的防守型側翼賽布爾（Matisse Thybulle）。這筆低風險的簽約雖然填補了球隊的側翼防守弱點，但也讓湖人的保障合約人數來到16人，球隊將面臨必須在開季前透過裁員或交易來縮減名單的壓力。賽布爾以頂尖的防守能力著稱，他的加入能有效掩護湖人後場——唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）——在持球防守端的不足。此外，他近年三分球命中率的提升，也有望在關鍵時刻為球隊拉開空間。不過，健康問題是賽布爾目前最大的隱憂，這也是他只能簽下老將底薪的主要原因。過去兩季在拓荒者隊期間，他僅出賽了49場比賽（包含今年的季後賽）。隨著湖人日前也簽下威廉斯（Ziaire Williams）來增加側翼深度，新賽季訓練營的輪替順位競爭將會非常激烈。簽下賽布爾後，湖人目前名單上已有16名身揹保障合約的球員。根據NBA規定，球隊在休賽季最多可容納20名球員，但在例行賽正式開打前，必須將正式名單縮減至15人。湖人制服組勢必得透過釋出球員或發動交易來解決這個問題，目前潛在的異動人選包含：▪️柯奈特（Dalton Knecht）： 這位前首輪新秀在休賽季已多次被捲入交易傳聞，未來幾週仍是極可能被送走的籌碼。▪️哈迪（Jaden Hardy）： 合約即將到期，且在湖人接連簽下葛萊姆斯（Quentin Grimes）與塞克斯頓（Collin Sexton）後，後場人手已嚴重過剩。▪️拉拉維亞（Jake LaRavia）： 上季作為角色球員表現稱職，是相對容易脫手的交易籌碼。▪️范德比爾特（Jarred Vanderbilt）： 擁有2027-28賽季高達1320萬美元的球員選擇權。考慮到他的年紀與合約，若要交易恐需倒貼資產，湖人也可能直接將他裁掉並使用延伸條款（Stretch Provision）。為解決名單擁擠的問題，將布朗尼·詹姆斯（Bronny James）交易也是潛在選項之一。這不僅能空出名單，還能讓他有機會與已經成為自由球員並離開湖人的父親雷霸龍·詹姆斯（LeBron James）在新球隊重聚。布朗尼目前正處於2024年二輪秀的新秀合約中，2027-28賽季帶有約250萬美元的球隊選擇權。不過，儘管外界對於「父子重聚」的猜測不斷，目前尚無跡象表明湖人管理層在詹皇離隊後正積極兜售布朗尼。