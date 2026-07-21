中國、菲律賓2國，20日再度於南海爭議海域爆發衝突，互相釋出事發當下的影片，指控對方採取暴力、侵略行動，堅持主權問題絕不讓步。
根據《美聯社》報導，菲律賓軍方週一發表聲明，指控中國海警在南海乘坐快艇，用木棍反覆擊打菲國水兵頭部，導致人員及船隻損傷，過程都被旁觀者用影片記錄下來，地點就位於雙方主權激烈爭議的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）。
菲律賓政府讚揚了菲國海軍捍衛國家主權的行為，強調菲律賓沒有做出任何導致局勢升級的事，任何脅迫或侵略，都無法阻止菲律賓履行憲法賦予的職責，或行使自身在西菲律賓海（也就是南海）的合法權利。
中國海警則反擊，指責菲律賓歪曲事實、顛倒黑白，聲稱菲律賓船隻先非法停靠，還以危險的方式撞向中國巡邏艇，隨後又以船槳、長棍襲擊中方人員。
報導指出，這次衝突只是中菲在南海發生的最新一起摩擦。事實上，中國和東協（ASEAN）多國都有類似的主權爭議，牽涉到汶萊、馬來西亞、越南甚至台灣。
本週，東協外長會議將在馬尼拉舉行，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅也會出席，預計到時將重點討論這一問題。
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菲律賓政府讚揚了菲國海軍捍衛國家主權的行為，強調菲律賓沒有做出任何導致局勢升級的事，任何脅迫或侵略，都無法阻止菲律賓履行憲法賦予的職責，或行使自身在西菲律賓海（也就是南海）的合法權利。
中國海警則反擊，指責菲律賓歪曲事實、顛倒黑白，聲稱菲律賓船隻先非法停靠，還以危險的方式撞向中國巡邏艇，隨後又以船槳、長棍襲擊中方人員。
報導指出，這次衝突只是中菲在南海發生的最新一起摩擦。事實上，中國和東協（ASEAN）多國都有類似的主權爭議，牽涉到汶萊、馬來西亞、越南甚至台灣。
本週，東協外長會議將在馬尼拉舉行，中共中央政治局委員、中國外交部長王毅也會出席，預計到時將重點討論這一問題。