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西班牙奪冠全國沸騰！2026世界盃決賽地震儀捕捉3次震動

阿爾赫西拉斯、巴塞隆納、加地斯及格拉納達等多座城市，都出現與球迷慶祝時間高度吻合的異常訊號。

▲前鋒托雷斯（Ferran Torres）在關鍵時刻挺身而出，為西班牙攻入價值連城的絕殺進球，率領「鬥牛士軍團」以1：0戰勝衛冕冠軍阿根廷。（圖／美聯社／達志影像）

第一波出現在托雷斯破門得分後；第二波則發生在一記進球經影像輔助裁判（VAR）確認無效之後；至於震幅最大的一次，則是在終場哨聲響起、西班牙正式奪下世界盃冠軍的瞬間

人為造成「誘發地震」！歐國盃也曾發生過

▲在托雷斯（Ferran Torres）攻入關鍵進球，以及終場哨音響起確定奪冠時，全國多處地震監測站皆偵測到明顯震動，顯示大量球迷同步歡呼、跳躍所產生的地面振動，已足以被精密儀器記錄。（圖／美聯社／達志影像）

西班牙勇奪2026世界盃冠軍，全國球迷陷入狂歡，竟連地震儀都偵測到明顯震動。巴塞隆納地球科學中心分析西班牙國家地理研究院及加泰隆尼亞地質暨製圖研究院資料發現，阿爾赫西拉斯、巴塞隆納、加地斯、格拉納達等地皆出現與慶祝活動同步的異常訊號。整場比賽共記錄3波震動，包括前鋒托雷斯（Ferran Torres）攻進致勝球、VAR取消進球，以及終場奪冠瞬間，其中最後一次最為劇烈。根據法新社報導，巴塞隆納地球科學中心（Geosciences Barcelona）研究團隊分析西班牙國家地理研究院（IGN）及加泰隆尼亞地質暨製圖研究院（ICGC）監測資料後發現，研究顯示，整場決賽共出現3波明顯訊號，，全國球迷同步爆發歡呼與跳躍，形成最強烈的地面震動。研究團隊表示，這類震動並非天然地震，而是典型的人類活動所引發的「誘發地震」（Induced Seismicity）。由於數以千計球迷在極短時間內同時踩踏、跳躍及高聲吶喊，所產生的振動經由地面傳遞，因此被高靈敏度地震儀成功捕捉。事實上，這並非西班牙首次因足球奪冠而引發可測量的地面震動。2024年歐洲國家盃決賽，西班牙以2比1擊敗英格蘭奪冠，當時尼科威廉斯（Nico Williams）與奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）先後進球時，馬德里、巴塞隆納等地的監測設備同樣記錄到明顯震動。研究人員認為，從歐國盃到世界盃，兩次大型國際足球賽事都證明，當全國球迷同時投入狂歡慶祝時，不僅能震撼球場與城市，更足以在地震監測儀器上留下清楚紀錄，也展現大型體育盛事帶來的驚人群聚能量。