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▲林襄大方分享與男友馬傑森在球場上的甜蜜互動。（圖／翻攝自林襄IG@95_mizuki）

啦啦隊女神林襄日前在中職明星賽中不斷主動向男友馬傑森示愛，還在他上場時拿出自備頭紗問對方：「願不願意...打一支全壘打給大家看。」可愛互動引發爆笑。而昨（20）日她也曬出當天照片放閃，並感性表示：「有些故事，留在明星賽剛剛好。」林襄昨日於IG曬出一系列於明星賽拍下的照片，除了美照外，最引人注目的就是林襄披頭紗告白馬傑森的放閃畫面。照片中除了有拿著麥克風喊話馬傑森的林襄外，也拍下了馬傑森轉頭看了一眼林襄後，似乎害羞聳肩的模樣，兩人可愛互動再度引發熱議。林襄也感性寫下：「有些故事，留在明星賽剛剛好。」並透露在兩天的明星賽中有許多美好回憶，感謝舉辦活動的聯盟、以及到場支持的粉絲，「讓這個週末變得格外珍貴。」表示會把熱情留給接下來的每一場比賽。除此之外，林襄也自己回應戴頭紗的照片，「怎麼有新娘子？」還笑喊：「是求轟，不是求婚。」讓粉絲都笑翻。林襄在18日晚間的中職明星賽中，輪到馬傑森上場時，直接拿起自備的頭紗，「我相信，今天在場的球迷，大家都想看到大場面，所以我今天呢，想勇敢一次，我想問在場上的選手，馬傑森，請問你今天願意在這場比賽裡，打一支全壘打給大家看嗎！」等不到馬傑森的回應，林襄還自己收尾，「大家失望了，還早還早。」接著開始跳馬傑森應援曲，大方拿緋聞自嘲的模樣，引發大量稱讚。