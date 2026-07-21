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▲謝賢一生風流倜儻，過世消息震驚各界。（圖／微博@四哥谢贤）

謝賢16日因肺炎過世，家屬辦完後事才對外公開噩耗，謝賢的第一任妻子甄珍在得知消息後，難過到在機場哭到聲音沙啞，回想起過去，她悲從中來，「他對我那麼好，又是我的初戀。」更表示在心中永遠會有一個位置留給他。根據《壹蘋新聞網》報導，甄珍昨到香港機場接從美國來的姪子，在機場得知謝賢病逝消息，難過到在機場大哭，聲音都哭啞了，甄珍吐露，「他對我那麼好，又是我的初戀，一輩子在心中會把重要位置留給他。」甄珍和謝賢因合作電影《緹縈》擦出愛火，1974年低調結婚，甚至登記時沒有告訴身兼經紀人的母親，據傳甄珍婚後因為不習慣香港的生活，加上謝賢要她只能拍自己執導的作品，而當時劉家昌對甄珍有好感，積極追求、邀約演出，就這樣被橫刀奪愛。不過回憶起這段過往，甄珍曾坦言很後悔跟謝賢離婚，更說謝賢是言出必行的人，當初兩人都太年輕，也太忙碌，又因為一些誤會才各奔東西，2019年甄珍舉辦從影55年的經典展，謝賢力挺站台，並告白「我一直愛著妳」，甄珍害羞掩面成為經典畫面，她也感嘆，人生走到最後，才知道對方是此生摯愛。