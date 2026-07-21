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遭市民質疑「蓋牌」延遲處理 高虹安：接獲通報後立即啟動處理程序

炊粉竟驗出甲醛毒物 高虹安：調查期間採取預防性下架

新竹市衛生局近期接獲台南市衛生局通報，查出明好企業社多款炊粉產品檢出甲醛，已命令業者全面停產同類產品，並下架回收4項產品、7個批次，共4740包（盒），目前已回收867包（盒）。對此，新竹市長高虹安昨（20）日表示，食品安全沒有任何妥協空間，接獲通報後立即啟動處理程序，依法稽查和抽驗，絕無隱匿或蓋牌。高虹安昨晚發文指出，她昨天針對「明好企業社炊粉甲醛事件」及「中聯油品苯駢芘事件」，召開跨局處食品安全事件應變會議，聽取衛生局專案報告，全面檢視查察進度、回收情形及後續措施。針對市民關心市府是否延遲處理、未在第一時間採取行動？高虹安表示，新竹市政府5月底接獲外縣市通報後，立即啟動食品安全事件處理程序，依法展開稽查、抽驗、下架回收及行政調查，各項作為均依中央規定辦理，絕無隱匿、蓋牌或延宕。高虹安提到，衛生局於6月3日會同食藥署前往工廠稽查，要求問題批次立即追蹤下架回收，同步擴大抽驗不同批號及其他產品，並展開行政調查。抽驗結果顯示有食品安全風險後，立即要求相關產品下架封存，持續抽驗、複驗。確認多批次產品均檢出甲醛後，立即要求停止生產、限期改善、追蹤下游全面回收，並依法裁處及對外公告。高虹安說，依據中央食藥署函釋，產品檢出甲醛後，依法仍須釐清是否涉及人為違法添加，不能僅憑初步檢驗結果直接認定違規。因此，調查期間，市府同步採取預防性下架及風險管制措施，確保有疑慮產品不再流入市面，並依法完成後續行政程序。她也要求衛生局持續擴大查核、加速回收，檢討整體食安管理機制，強化跨局處合作，必要時提高抽驗頻率與稽查強度，守住市民健康及新竹米粉產業多年建立的信譽。高虹安強調，食品安全不是政治攻防，而是市民每天入口的安心。她會持續親自督導，向市民公開說明查察進度、裁處結果及後續措施，該查就查、該罰就罰，絕不寬貸，也不讓任何有疑慮的產品流入市面。