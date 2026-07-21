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園方態度消極、不道歉 家長陳情外更怒提告

教育局：接獲通報後第一時間要求停職並稽查

蔣萬安昨回應：將把家長對制度的建議反映給中央及立法院

台北市議員徐立信上週三（15日）陪同多名家長召開記者會，指控台北市私幼發生不當管教事件，10多名幼童受害。家長表示，孩子遭呼巴掌、拉扯推打、強迫學狗爬、不給飯吃或強迫灌食，甚至其他老師目擊卻沒有制止這種虐童行為，進而質疑園方未能如實說明，且教育局接獲通報後處置消極。如今該幼兒園再被爆出，招生時拿台北市長蔣萬安的感謝卡和合照出來宣傳，讓他們信任幼兒園品質才決定就讀，卻發生憾事。《鏡週刊》今（21）日報導指出，涉案幼兒園成立約2年，隸屬某一幼教集團。該集團從托嬰中心起家，旗下另有美語學校，皆位於台北市大安區、中正區，並標榜全美語教學。而事件源於6月中旬，1名家長送孩子上學時，目擊教師拉扯1名幼童手臂進入教室，並將孩子摔倒在地，事後通知該家長。受害幼童家長調閱監視器畫面後，發現孩子當天二度遭粗暴拖行、摔倒，並有打翻餐碗、不給飯吃等情形。1名受害幼童家長表示，孩子遭不當對待時曾放聲大哭，但其他教師及教保員經過時未加制止。園方事後表示，查出林姓教師涉及12起不當管教，另名趙姓教師涉及2起，受影響幼童共5人，並安排林姓教師停職休假，同時通報教育局。針對老師集體不當管教事件，家長自救會表示，事件爆發後，園方未積極向家長說明，也未公開道歉。而園方面對家長質問，態度更是有恃無恐、對訊息不讀不回。家長除向教育局陳情外，也透過議員向市長室反映，但教育局處置緩慢、立場偏頗，讓人不得不質疑，背後是否有不為人知的黑幕？目前，家長已對涉案教師、園長及教保員提出傷害、強制及妨害幼童發展等告訴，台北地檢署已分案調查。對此，教育局表示，接獲園方通報第一名教保員涉案後，2日內即要求停職、不得入園，並於次一上班日前往幼兒園稽查，確認未入園並調取監視器畫面；後續接獲家長陳情另1名教保員也涉有不當管教情形後，經全面檢視監視器畫面確認，已立即要求停職。教育局指出，本案採行政裁罰及刑事司法雙軌處理，已向台北地檢署告發，並檢具監視器影像、相關身分資料及不當管教紀錄等事證配合偵辦；行政部分已裁罰共50萬6000元，並提供幼兒轉園、心理支持及法律諮詢等協助，行政調查預計7月底完成。教育局表示，市府已於7月17日召開跨局處家長說明會，成立單一窗口專案服務，由教育局協助家長調閱監視器影像及幼兒轉園安置，社會局提供心理支持方案，法務局提供法律諮詢，將持續以「從嚴、從速、從重」原則處理本案。針對台北市發生兒虐事件，蔣萬安20日表示，教育局已針對案件同步展開刑事告發及行政調查，上週也親自與家長面對面溝通，家長普遍認為現行法規處罰過輕，因此市府將把相關修法建議反映給中央政府及立法院，希望完善制度。