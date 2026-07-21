我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HAHABABY有清楚的會員分級。（圖／翻攝自官網）

▲蔡阿嘎（右）和二伯拍攝出任務影片，在街上尋找小哈比。（圖／翻攝自YouTube HAHABABY）

網紅蔡阿嘎和老婆二伯先後捲入爭議事件，先是蔡阿嘎拿日本街頭畫家的畫作，與AI生成的畫作拿來比較，被轟不尊重藝術家，再來二伯的母嬰品牌HAHABABY涉嫌抄襲多個日本廠商。這對網紅夫妻撈金能力強大，光是HAHABABY的倉庫就月租50萬元，可見獲利更可觀，然而他們會成功的原因，除了掌握流量密碼外，更重要的是「做大」的心態，品牌不只是單純地賣衣服，還分會員等級、做周邊小物，舉辦路跑活動，甚至推出咖啡廳、雞蛋糕，他們還會到國外拍攝「抓小哈比」影片，還真的被他們遇到台灣遊客穿著HAHABABY的衣服。二伯的母嬰品牌HAHABABY涉嫌抄襲多家日本品牌，夫妻倆至今神隱，而回顧過去他們初創時期，在北投租了超大間的倉儲，光租金一個月就要50萬元，他們也曾拍片公開內部產線，非常清楚明瞭。我們都知道網紅的收益不小，但是為什麼連品牌都能做得這麼成功，因為他們有「做大」的心態，品牌不只是賣衣服而已，HAHABABY有自己的臉書、IG粉絲專頁，還有YT頻道，更厲害的是會員分級，小哈比、銀哈比、金哈比和鑽石哈比，想當鑽石哈比，年消費必須達到12萬元台幣。蔡阿嘎和二伯也會用品牌的名義舉辦路跑、家庭日的活動，邀請藝人開唱、兒童台哥哥姐姐活動，高級會員有優先搶票資格，還有不定期會員專屬商品，購物95折優惠等等，所以這些會員制度也不單單是用來購物而已，在參加這些額外的活動時，還能享有優惠。他們還會出國拍尋找「小哈比」的影片，看看在國外的街道上，會不會遇見穿著他們衣服的遊客，可見對品牌非常有信心，一日快閃營業額就達800萬元。不僅如此，HAHABABY還有咖啡廳「哈姆選物 Hamu Café」，一邊喝咖啡還能一邊選購商品，2年前他們參加市集擺攤，推出「HAMU哈姆雞蛋糕」以及胸針限定周邊，一個要價199元。每次HAHABABY的頻道更新影片，都由蔡阿嘎擔任解說員，採訪老闆娘二伯，公開營運細節，加深了粉絲對他們的信任，抄襲爭議持續延燒，官方依舊未出面說明。所謂人紅是非多，蔡阿嘎夫妻今天能將事業做到這個規模，他們一定也投入了許多心血是大家看不見的，許多粉絲希望他們能正視問題，給出回應。