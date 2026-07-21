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洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平原訂於23日在下半季首度登板，但因左膝狀況恢復未達預期，球團決定延後復出計畫。總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（21）日賽前受訪時透露，大谷最快將於本週末進牛棚練投，再視恢復情況決定下一步，並沒有明確的回歸時間表。大谷翔平原定於台灣時間23日作客費城人隊時迎來下半季首度登板，然而球隊最終選擇緊急喊卡。在今日對陣費城人的賽前採訪中，當被媒體問及大谷的左膝狀況是否在過去幾週內惡化時，羅伯斯表示：「它並沒有惡化，但問題是完全沒有改善。」羅伯斯隨後透露，為了根治左膝的發炎與不適，球團與醫療團隊在大賽間隙下足了功夫：「這就是為什麼我們利用明星賽假期，為他打了玻尿酸注射，並決定讓他跳過這次先發。我們採取了一切可能的手段，就是為了盡可能提高他在賽季末能徹底擺脫這個問題的機率。」雖然暫時無法站上投手丘，但根據日媒報導，大谷今日在賽前還是有做基本的傳接球訓練，並將距離一路拉長至近60公尺，過程中特別注重左腳著地時的舒適度與流暢感。羅伯斯透露，球隊目前正密切觀察大谷每日的恢復情況：「照目前的計畫，他預計會在本週末進入牛棚練投。不過因為週四團隊預計要造訪白宮，因此牛棚時間大概會落在週五。」至於何時能重返大聯盟投手丘？羅伯斯坦承：「目前完全無法確定，一切都要等他看完傳接球與牛棚後的反應再做決定。」目前道奇隊在國家聯盟西區保持獨走態勢，這也是球團敢於叫停大谷登板的主因。羅伯斯強調，這次的決定完全是預防性的處置措施：「球團主動評估後認為，如果他的狀況還沒達到100%，就完全沒有冒險投球的必要。我們現在多給他一點時間休養，總比讓他整季都提心吊膽、帶著膝傷打到季後賽來得好。」針對外界擔憂投手大谷本季是否會就此「關機」？羅伯斯則堅決否定了這個可能性，強調大谷只要順利通過牛棚測試，依然會在下半季重返輪值。