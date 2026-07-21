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美國股市周一（20日）指數多收黑，其中蘋果股價下跌逾2%，拖累道瓊工業指數表現，而台指期夜盤上漲317點。台北股市今（21）日開盤上漲117.23點、來到42566.93點，隨後漲幅擴大上漲超過600點，達到43096.84點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.12點、來到369.65點。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲30元、來到2350元；聯發科開盤上漲95元、來到3435元；台達電開盤上漲30元、來到1734元。美伊新一輪軍事衝突，再次推升國際油價，美股大多數指數多收黑。投資人將焦點轉向本週密集登場的企業財報。部分晶片股雖然反彈但漲幅仍有限，富國銀行投資研究所總裁兼首席投資長克朗克坦言，半導體和AI產業正在經歷一次現實的健康檢驗，有鑑於市場狀況，短期內出現戰術性反彈並不令人意外，但中期上升趨勢已被打斷。20日收盤，美股道瓊工業指數下跌307.16點或0.59%，報51839.26點；那斯達克指數下跌12.17點或0.05%，報25508.07點；標普500指數下跌14.41點或0.19%，報7443.28點；費城半導體指數則上漲69.96點或0.60%，報11743.85點。台積電ADR上漲1.04%，日月光ADR下跌3.93%，聯電ADR下跌4.47%，中華電信ADR上漲0.38%。台指期夜盤雖開高，盤中最高來到43592點，終場上漲317點或0.74%，收在42979點，台積電期貨盤後終場上漲34元或1.46%，收在2363元。