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2026年美加墨世界盃決賽，衛冕軍阿根廷在延長賽以0：1不敵西班牙，無緣寫下連霸霸業。隨著本屆賽事落幕，目光已轉向由阿根廷、烏拉圭與巴拉圭共同參與主辦的2030年百年世界盃。然而，隨著核心陣容老化、主帥萌生退意，以及39歲球王梅西（Lionel Messi）可能告別國家隊，這支「潘帕斯雄鷹」正迎來一個時代的終結與充滿荊棘的重建之路。據《奧萊報》報導，經歷了長達50天的國家隊集訓與高壓賽事後，梅西為了保護自己、遠離外界過度的關注，並未與隊友一同搭乘包機返回阿根廷。目前，梅西已經回到美國邁阿密的家中，與妻子安東內拉（Antonela Roccuzzo）及三個兒子團聚。他首要的任務是尋求身心靈的徹底休息，並不會出戰邁阿密國際近期的賽事。此外，由於父親豪爾赫（Jorge Messi）的健康問題未能前往現場觀賽，梅西計畫在未來幾天內直接飛往家鄉羅薩里奧（Rosario）探望父母。阿根廷主帥斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在決賽後的記者會上含淚暗示，可能在今年12月合約到期後離任。自2018年接手以來，他率隊奪得1座世界盃、2座美洲盃與1座歐美盃，打造了國家隊史上最成功的周期。如果斯卡洛尼選擇離開，對阿根廷將是毀滅性的打擊。這不僅意味著戰術體系的核心指揮官缺席，更代表著球隊將失去一位能完美凝聚更衣室的靈魂人物。斯卡洛尼坦言，他已對這支球隊投入極深的情感，要他「歸零」去重新組建一支全新的隊伍，讓他從心底感到痛苦，這份巨大的壓力與疲憊感，正是他考慮卸下兵符的主因。阿根廷的重建之路無疑將非常艱辛。本屆世界盃陣容中，有高達17名球員是2022年的奪冠班底，包含奧塔門迪（Nicolás Otamendi）、迪馬利亞（Ángel Di María）、德保羅（Rodrigo De Paul）等多名核心球員，都已邁入職業生涯晚期。面對四年後的2030年世界盃，阿根廷勢必得進行大規模的「新老交替」。球隊需要盡快從青年梯隊或歐洲聯賽中挖掘新血，並在失去梅西與老將庇護的情況下，重新建立一套不依賴單一超級巨星的戰術體系。南美足聯未來的賽程（如2028年美洲盃與世界盃資格賽）將是這批年輕小將能否順利接班的殘酷試金石。儘管39歲的梅西在本屆世界盃依然展現了歷史級別的天賦，但據ESPN阿根廷分部報導，接近梅西的消息人士透露，決賽失利後，梅西很難繼續留在國家隊。在對陣西班牙的決賽中，阿根廷暴露了過度依賴梅西的戰術困境。一旦梅西遭到重兵看防、無法串聯攻勢，球隊的運轉便會陷入停滯；而在隊友染紅退場後，梅西甚至必須在延長賽拖著見底的體能擔任「單箭頭」。隨著年齡增長，高強度的國際大賽對他已是極大的消耗，要在43歲高齡出征2030年世界盃幾乎是不可能的任務。儘管阿根廷足協仍希望以他為核心，但考量到身體負荷與球隊換血需求，這很可能是梅西在世界盃舞台的最後一舞。儘管未能以冠軍獎盃作為完美的告別，但梅西在阿根廷國家隊的傳奇旅程已贏得所有人的敬佩。老戰友迪馬利亞在社群媒體上感性發文，感謝梅西讓阿根廷國旗高揚於世界之巔，並稱讚他無論在球技還是為人上都是完美的榜樣，直言「你是歷史最佳，你將永遠不朽。」愛妻安東內拉發文給予最溫柔的支持，強調梅西在逆境中從不低頭、戰鬥到最後一秒的精神，讓他成為獨一無二的存在。「謝謝你每天都在告訴我們，真正的成功來自努力、犧牲與堅持，你是孩子們最好的榜樣。」