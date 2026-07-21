在新冠疫情期間一戰成名、有「北方王」（King of the North）之稱的柏南（Andy Burnham），20日正式接替施凱爾（Keir Starmer）出任英國首相一職，成為英國自2016年脫歐公投以來的第7位首相。而唐寧街10號最著名的居民—捕鼠官「賴瑞」（Larry），也迎來牠職涯中的第7位「室友」。
根據《法新社》報導，現年19歲的賴瑞，2011年被時任首相卡麥隆（David Cameron）從倫敦一家動物收容所領養，目的是為了解決唐寧街的鼠患問題。身為「內閣辦公室首席捕鼠官」（Chief Mouser to the Cabinet Office），賴瑞的官方職責包括：迎賓、檢查安全防禦設施，測試古董家具的午睡舒適度等等。
在柏南正式出任首相之前，坐擁超過90萬粉絲的賴瑞貓非官方社群帳號，便已發文調侃：「我已批准施凱爾辭去我的『首席鏟屎官』職務，並找來柏南，要他先報告一下，打算一天餵我幾餐。」
雖然只是一隻貓，但在首相府邸坐鎮15年期間，賴瑞經歷了多場政壇風暴，從脫歐公投、新冠疫情爆發、強森（Boris Johnson）「派對門」醜聞，到無數次內閣改組，賴瑞先後迎接過7位首相，依序是：卡麥隆、梅伊（Theresa May）、強森、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）、施凱爾、柏南。
如今，隨著柏南入主唐寧街10號，這位貓界政壇老手似乎相當淡定，只需舔舔爪子、繼續維持牠在首相官邸的特殊地位就行。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在柏南正式出任首相之前，坐擁超過90萬粉絲的賴瑞貓非官方社群帳號，便已發文調侃：「我已批准施凱爾辭去我的『首席鏟屎官』職務，並找來柏南，要他先報告一下，打算一天餵我幾餐。」
如今，隨著柏南入主唐寧街10號，這位貓界政壇老手似乎相當淡定，只需舔舔爪子、繼續維持牠在首相官邸的特殊地位就行。