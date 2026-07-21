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▲根據港媒報導，謝賢（如圖）7月16日因肺炎辭世。（圖／謝賢微博）

89歲香港資深影帝謝賢昨（20）日驚傳離世，兒女謝霆鋒、謝婷婷證實噩耗。根據港媒報導，謝賢生前因身體狀況惡化，一度陷入昏迷並被送進加護病房（ICU），最後因肺炎於本月16日病逝，而家人也遵循其生前遺願低調告別，昨日遺體火化後消息才曝光。謝賢晚年健康狀況不佳，今年4月曾有網友目擊他坐著輪椅、撐枴杖身形消瘦，但精神仍看起來不錯，還能親民與粉絲合照。根據港媒報導，謝賢7月16日因肺炎辭世，生前因身體狀況惡化，一度陷入昏迷並被送進加護病房，並靠著意志力等待人在中國工作的兒子謝霆鋒，父子順利見上最後一面，沒留下遺憾。此外，家屬遵循謝賢生前遺願低調告別，以「院出」方式處理身後事，全程不設公祭、未舉辦告別式，也不對外開放弔唁，直到昨日以謝賢本名「謝家鈺」低調完成火化儀式，消息才曝光。而謝賢前妻狄波拉、兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷皆現身和合石火葬場，神色哀戚陪伴摯愛最後一程。昨日，謝霆鋒發文證實爸爸離世的消息，寫道：「非常遺憾向大家宣佈，我的父親謝賢已經離開我們了。」透露謝賢在經歷一段時間的健康轉差後，平靜地走完了精彩而豐盛的一生，而謝霆鋒也安慰大家，「如果想起四哥、想起我父親，不用哭也不必太傷心，因為他會覺得那樣不夠瀟灑，我們只要把他那個永遠充滿魅力、充滿笑容的完美身影長留在心中，便足夠了。」