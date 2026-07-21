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前經濟部長、科技業巨擘郭智輝今日透過社群平台發布重大聲明，正式宣布參選中華民國棒球協會理事長。他強調，將秉持「尊重專業、整合資源、健全制度」的信念，把產業界的治理經驗與運動科學技術導入台灣棒球，致力於為教練與球員打造更完善的發揮舞台與支持系統。面對外界對於「企業界出身為何參選棒協理事長」的疑問，郭智輝在聲明中給出明確解答。他表示，台灣從來不缺懂棒球、喜愛棒球的專業人士，而他能為棒球圈帶來的最大價值是「不一樣的邏輯」。長年深耕科技業的經驗，讓他習慣從制度面、數據分析與資源配置來解決問題。郭智輝強調：「球場上的專業，就該交給專業的人。棒球比賽靠團隊，而棒球發展靠的是制度，理事長的工作，正是打造一個讓團隊能充分發揮的制度。」過去曾擔任棒協副理事長並長期支持企業成棒隊的郭智輝，近年來已將科技業的分析方法帶到球場邊。透過引進雷達追蹤球速與轉速、光學設備分析動作、測力設備掌握選手肌力與疲勞度等運科技術，與基層學校展開長期合作。他指出，這些數據與科技真正的價值並非取代教練，而是協助教練更精準地了解選手狀態。最讓他有感的成果，是有效減少了年輕選手的「非預期性傷兵」。郭智輝強調：「把孩子練強當然重要，但我更希望他們可以健康地變強。」此外，他也承諾將建立更完善的支持系統，包含選手的生活保障以及退役後的生涯發展，讓球員能無後顧之憂地追逐夢想。回顧台灣棒球在世界棒球12強賽奪冠的感動時刻，郭智輝當時也曾以科技與數據，在國家隊的後勤與情蒐上貢獻心力。這段親身參與的經歷讓他深刻體認，一次的奪冠令人感動，但更重要的是將成功背後的方法保留下來。他期盼能將產業界累積的人脈與資源帶進棒協，吸引更多企業投入台灣棒球的發展環境。「下一個挑戰，不只是再拿一次冠軍，而是建立一套能夠持續孕育冠軍的制度，讓台灣拿冠軍的能力，成為可以被延續的實力。」郭智輝在聲明最後霸氣宣示：「球場上的勝負，交給教練、球員與後勤團隊；制度上的責任，我來承擔。」期盼能與所有棒球人攜手，讓台灣棒球走得更遠、站得更高。