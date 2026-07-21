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張景森：食安大遊行是蔣萬安一箭雙鵰的權謀

張景森：盧秀燕責任難逃 蔣萬安借刀殺人、放眼2028

致癌油流入市面，台北市長蔣萬安號召民眾7／25上凱道。對此，前行政院政委張景森昨（20）直指，這場行動表面上是向中央究責，實際上恐是一場瞄準2028的「一箭雙鵰」權謀。蔣萬安一方面可藉此鞏固藍營共主地位，另一方面則把致癌油事件升高為全國政治攻防，迫使綠營將砲火集中在身處風暴核心的台中市長盧秀燕身上，藉刀削弱黨內最大潛在對手，甚至讓她提前退出2028競逐。張景森昨發文指出，政治人物出手，表面上大義凜然，底子裡全是權力算計。最近蔣萬安高調號召全國食安大遊行，表面上是為了「毒油事件」替人民向中央討公道；但從客觀政治效果來看，這是一場包藏禍心、「一箭雙鵰」的精準權謀。張景森認為，蔣萬安的主要目的，是為了未來的總統大位，將自己拱上藍營唯一共主的地位，並順勢剷除黨內最大的潛在競爭者盧秀燕。在台灣政治生態中，食安是地方首長的緊箍咒。這次毒油事件的風暴核心與主要進口、加工源頭就在台中，作為地方主管機關，盧秀燕率領的台中市政府在第一線稽查與督導上，責任難逃。張景森質疑，蔣萬安當然知道這點，卻偏要敲鑼打鼓，將戰火點燃到全國決戰規格。對盧秀燕來說，「事情趕快解決、危機趕快平息」才是最好的方法，但蔣萬安偏偏哪壺不開提哪壺，提油救火。張景森預期，當食安成為全國政治對抗焦點，民進黨為了防守，勢必會啟動全黨資源「圍魏救趙」，將輿論探照燈與砲火全數引向身處風暴中心的台中市政府。盧秀燕可能因此受到重傷，而這正是蔣萬安高明的借刀殺人計。張景森說，卓榮泰有整個中央機器當防盾，不易一拳擊倒；但這場遊行激起的漫天烽火，卻能名正言順地把責任難逃的盧秀燕推進火坑煉爐。當綠營全力圍剿盧秀燕，讓她在毒油風暴中重傷、提前在「2028」出局時，放眼整個國民黨，還有誰能阻擋蔣萬安黃袍加身？張景森提到，身為台北市民，他看到的不是一個為食安奔走的市長，而是一個放眼2028、政治心機深不可測的棋手。這場名為替人民發聲的遊行，從客觀政治效果來看，是一場精密的黨內清洗。