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2026年世界盃決賽，阿根廷在延長賽以0：1不敵西班牙，無緣完成衛冕。賽後阿根廷隊內外也掀起一波風暴。葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）被發現按讚一段質疑「FIFA偏袒阿根廷、保送梅西」的影片，而未獲上場機會的阿根廷前鋒勞塔羅（Lautaro Martínez），也按讚批評總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）用人的貼文，再度引發外界關注。C羅本人親自按讚的消息傳出後，讓許多球迷笑稱：「熟悉的C羅回來了。」西班牙電視節目《Espejo Público》日前發布了一段節目片段。節目主持人與現場來賓在鏡頭前毫不留情地直言，阿根廷根本不配一路走到決賽：「阿根廷是一支本來在大概5場比賽前就該被淘汰的球隊。多虧了FIFA這個地球上最腐敗的機構之一。阿根廷這支球隊完全不讓我害怕，真正讓我感到害怕的是因凡蒂諾（Gianni Infantino，FIFA主席）。」主持人語出驚人地表示，西班牙不只是在跟11名阿根廷球員踢球，而是「在跟整個FIFA比賽」，痛批FIFA一心只想把世界盃金盃送給梅西（Lionel Messi），就像四年前在卡達世界盃所做的一樣。影片曝光後，眼尖網友發現，C羅的官方社群帳號竟然按了這段影片讚，立刻引爆球迷討論。不少人認為，這被解讀為C羅認同節目中的部分觀點，也讓兩位球王多年來的話題再次延燒。值得一提的是，阿根廷隊內部的茶壺內風暴也在賽後炸開。在決賽0：1不敵西班牙的苦澀夜晚，勞塔羅居然連一分鐘的替補上場機會都沒拿到，整場比賽只能在板凳席上眼睜睜看著球隊輸掉比賽。賽後，自媒體《Spazio Inter》發文嚴厲抨擊阿根廷主帥斯卡洛尼，指出不換上勞塔羅是本場決賽「最嚴重的戰術失誤」。令人意想不到的是，勞塔羅本人隨後竟直接用個人帳號點讚了這條檢討主帥的動態，將自己對調度的強烈不滿公之於眾。賽後勞塔羅也在個人社群上寫道：「我昨天本來想在球場上試著幫助球隊，但算了。」對此，義大利傳奇名宿塔爾德利（Marco Tardelli）先前就曾為勞塔羅抱不平：「勞塔羅居然連一分鐘都沒上。除非斯卡洛尼從一開始就打算拖進點球大戰，否則這個決定完全毫無道理可言。」