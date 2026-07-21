正值暑假，2026最新旅遊補助「每人2000元」來了！台東縣政府成功啟航藍色公路新興航線，台東縣成功鎮公所表示，成功－綠島「成功藍線微旅行」，最高領取「每人2000元」遊客補助金，全國都能領取、領用至8月31日止，申請資格一次整理。
台東縣成功鎮公所積極推廣藍色公路海上觀光行程，為國內外旅客與居民新闢成功往返綠島藍色公路航線，暑假還推出成功－綠島航線之「成功藍線微旅行」國旅補助，提供「成功鎮小旅行 x 綠島環島一日遊」、「成功慢旅二日遊」、「綠島輕旅行二日遊」，與自由行獎勵專案「每人最高補助2000元」。
2026成功藍線「每人2000元」旅遊補助！全國暑假領用一覽
一、活動時間
即日起至2026年8月31日止。
二、補助方式
符合資格者，享有「每人最高2000元」旅遊補助（團費現折，未滿3歲者不列入補助人數計算），數量有限，額滿截止。
三、申請資格
一日遊、二日遊與自由行皆適用。即日起開放報名，詳細遊程報名請洽詢承辦單位：普悠瑪旅行社。
四、推薦行程
◾️成功鎮小旅行 x 綠島環島一日遊（台東藍色公路樂活健康團體遊）
◾️成功慢旅二日遊（成功出發專案：每週四、五出發）
◾️綠島輕旅行二日遊（綠島出發專案：每週四、五出發）
◾️自由行獎勵專案「每人最高補助2000元」（船票＋住宿＋交通＋體驗服務）
台東縣成功鎮公所表示，邀請民眾參與台東縣內新興的旅遊路線「成功藍線」往返綠島，從海上遠觀東部海岸的美麗山海景致，航程中還有機會能巧遇成群的海豚或飛魚。
今年暑假「台灣國際熱氣球嘉年華」在台東鹿野高台，別錯過觀賞全球唯一「吉伊卡哇」造型球、及多款熱氣球展演與繫留體驗，也可順遊難得一見「2026台東博覽會（TAITUNG EXPO）」大型活動。
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一、活動時間
即日起至2026年8月31日止。
二、補助方式
符合資格者，享有「每人最高2000元」旅遊補助（團費現折，未滿3歲者不列入補助人數計算），數量有限，額滿截止。
三、申請資格
一日遊、二日遊與自由行皆適用。即日起開放報名，詳細遊程報名請洽詢承辦單位：普悠瑪旅行社。
四、推薦行程
◾️成功鎮小旅行 x 綠島環島一日遊（台東藍色公路樂活健康團體遊）
◾️成功慢旅二日遊（成功出發專案：每週四、五出發）
◾️綠島輕旅行二日遊（綠島出發專案：每週四、五出發）
◾️自由行獎勵專案「每人最高補助2000元」（船票＋住宿＋交通＋體驗服務）
台東縣成功鎮公所表示，邀請民眾參與台東縣內新興的旅遊路線「成功藍線」往返綠島，從海上遠觀東部海岸的美麗山海景致，航程中還有機會能巧遇成群的海豚或飛魚。
今年暑假「台灣國際熱氣球嘉年華」在台東鹿野高台，別錯過觀賞全球唯一「吉伊卡哇」造型球、及多款熱氣球展演與繫留體驗，也可順遊難得一見「2026台東博覽會（TAITUNG EXPO）」大型活動。