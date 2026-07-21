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▲蔡阿嘎（左）去年分享員工旅遊影片時，不斷感謝二伯（右）提供經費。（圖／翻攝自YouTube@TsaiAGaLife）

百萬YTR蔡阿嘎老婆二伯，近日因自創親子品牌「HAHABABY」狂爆抄襲爭議，而遭全網炎上。不過有網友翻出，二伯的品牌營業額，曾傳出年營收已破億，蔡阿嘎還以「千億老闆娘」來稱呼老婆。去年，蔡阿嘎帶著一家四口與員工40人一起去韓國釜山旅遊，不只住五星飯店，還到桑拿等地方爽玩。他在影片開頭也開玩笑感謝二伯提供經費，直呼：「謝謝老闆娘。」二伯的品牌傳出年營收已破億，蔡阿嘎也時常稱呼她為「千億老闆娘」。其中，在去年員工旅遊的影片中，蔡阿嘎也開玩笑狂謝二伯，透露對方雙十一剛忙完就帶大家出去玩，「我們這個業績算是突破百億呀，所以有這個經費啊。」讓一旁拍攝者都驚呼連連。影片中，可以看到蔡阿嘎一家四口帶著40位員工到釜山吃遍多種美食，住宿也是五星飯店「釜山溫德姆至尊酒店Wyndham Grand Busan」，有超奢華的海景房與高品質自助餐廳。除此之外，他們也不忘去體驗韓服、天空膠囊列車、桑拿等超多行程，讓外界都超羨慕這種超狂員工福利。而如今HAHABABY爆出抄襲爭議後，這段影片也重新被拿出來討論，不僅怒批該品牌商品幾乎都是抄襲，還指控部分商品與贈品的產地標註不實，主打台灣製造，卻被抓包是中國製造，紛紛喊話要抵制。