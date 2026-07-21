湖人與庫明加團隊在薪資預期上存在著高達數百萬美元的巨大鴻溝，加上亞特蘭大老鷹隊突如其來的交易操作，讓湖人原本精心規劃的先簽後換這條路幾乎宣告死刑，如今只能賭庫明加能接手底新合約。

我是廣告 請繼續往下閱讀

在先簽後換破局後，湖人若想硬搶下庫明加，唯一的途徑就是說服他接受「老將底薪」。

洛杉磯湖人繼今（21）日簽下塞布爾（Matisse Thybulle）強化側翼防守後，紫金大軍依舊將目光鎖定在潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）身上。然而，這場交易大戲如今卻演變成一場「錢不夠用」的拉鋸戰。湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）爆料，根據《The Athletic》知名湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）在節目《The Herd》上的說法，湖人雖然極度渴望搶下庫明加，但談判的核心卡點完全在於錢。布哈指出：「湖人為了他，最多可以清出約1000萬美元的薪資空間，並開出一份2年2000萬美元的合約……但庫明加對這個數字完全沒興趣。據我所知，他心目中的價碼是接近平均年薪2000萬美元，就算沒到2000萬，也必須高於1500萬美元。雙方的認知差距非常巨大。」庫明加在上季交易截止日前被金州勇士送往老鷹，隨後代表老鷹出戰16場比賽，在場均22分鐘的表現中，能繳出12.3分、5.3籃板、2.1助攻，投籃命中率47.6%、外線34.6%。自恃天賦驚人的他，原本一心想在自由市場撈到一份均薪1500萬至2000萬美元的中產以上大約，因此果斷拒絕了湖人的2000萬兩年方案，沒想到卻將自己逼入了絕境。在週末之前，聯盟內部普遍認為湖人能與老鷹達成「先簽後換」的協議，讓庫明加拿到心目中的理想薪水，同時湖人也能順理成章送出范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、克奈希特（Dalton Knecht）、拉拉維亞（Jake LaRavia）以及哈迪（Jaden Hardy）等一眾冗員。不過這個如意算盤在老鷹發動交易搶下多特（Lu Dort）與奈姆哈德（Ryan Nembhard）後徹底破裂。老鷹陣中目前已經突破15人的球員名單上限，隊內名單完全沒空位，因此也沒有興趣收下湖人這一包不怎麼值錢的合約。湖人現在的選秀資產庫幾乎家徒四壁，只剩1枚2032年選秀互換權及3個二輪籤，全聯盟根本沒有第3支球隊願意當冤大頭出來吸收范德比爾特的合約。在缺乏三方交易救援的情況下，先簽後換這條路已被老鷹完全堵死。由於湖人先前已將「薪資空間特例」用在塞克斯頓（Collin Sexton）身上，因此這看似天方夜譚，但在自由市場資金迅速耗盡、感興趣的球隊屈指可數的情況下，庫明加正面臨對自己太有自信卻開高走低的現實。他現在必須仔細衡量，是該找一支擺爛球隊拿微薄的中產，還是乾脆接受湖人的底薪，賭一把在洛杉磯找回曝光度與先發位置，爭取在2027年自由市場大年時跳出合約重新翻身。