俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹發作時疼痛難忍，自費施打完整2劑非活性疫苗費用約高達1萬8000元。為了造福弱勢與高風險族群，屏東縣、宜蘭縣與台北市先後祭出公費全額補助政策。究竟什麼是皮蛇？疫苗該打幾劑？台北市、屏東縣與宜蘭縣各自的免費補助對象、開打時間與預約地點有哪些？以下為您整理完整的免費接種指南。
🟡皮蛇是什麼？發作如火燒劇痛！疫苗劑量費用曝
帶狀疱疹（俗稱皮蛇）是由潛伏體內的水痘帶狀疱疹病毒再度活化所致。當免疫力下降或年齡漸長，病毒沿神經節復發，皮膚會冒出紅疹與水泡，伴隨如火燒、針刺般的劇烈疼痛，嚴重者更會引發持續數月至數年的「疱疹後神經痛」。目前保護力較佳的非活性基因重組疫苗，完整接種需打 2 劑（第1劑與第2劑間隔 2 至 6 個月）。自費施打完整 2 劑疫苗，市價約需 1 萬 8000 元。
🟡屏東縣7月13開打！三條件具備現省萬八
開打時間： 115 年（2026 年）7 月 13 日起開打。
補助對象與條件限制： 屏東縣衛生局提醒，須同時符合三項資格
1. 設籍屏東縣 65 歲以上長者（民國 50 年含以前出生）或 55 歲以上原住民（民國 60 年含以前出生）。
2. 具備低收入戶或中低收入戶資格。
3. 具備帶狀疱疹病史、重大傷病身分，或屬免疫功能低下族群（如癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、類風濕性關節炎、使用免疫抑制劑等）。
預約方式與接種地點： 請攜帶身分證（原住民附戶口名簿/謄本）、健保卡、低收或中低收證明及診斷證明書（若健保卡已有近期就醫紀錄可免附），至屏東縣 33 鄉鎮市衛生所臨櫃預約登記。提醒預約成功後若超過預約日 1 週未前往接種，保留疫苗將釋出。
🟡台北市8月擴大補助！低收年滿50歲免費
開打時間： 115 年（2026 年）8 月 1 日起實施。
補助對象與條件限制： 設籍台北市年滿 50 歲以上之低收入戶及中低收入戶市民。本次新政下修補助年齡，並取消特定疾病限制，全額補助 2 劑疫苗。
預約方式與接種地點： 台北市衛生局建議事先預約。請備齊健保卡、低收或中低收入戶證明，至台北市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明院區）及附設 12 區院外門診部經醫師評估後接種。相關資訊可至台北市政府衛生局專區查詢。
🟡宜蘭縣7月起公告開打！涵蓋萬名縣民健康
開打時間： 自115年（2026年）7月起公告施打（已於6月29日起開放預約）
補助對象與條件限制： 設籍宜蘭縣 65 歲以上長者或 55 歲以上原住民，且符合低收入戶、中低收入戶或健保重大傷病資格者。
預約方式與接種地點： 宜蘭縣衛生局表示，以戶籍地為原則（禁止跨鄉鎮市施打）。符合資格者可先向戶籍地衛生所電話或現場預約，並備齊健保卡、身分證（原住民加帶戶口名簿／謄本影本）、低收或中低收證明或重大傷病證明文件，前往戶籍所在地的 12 鄉鎮市衛生所接種。
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帶狀疱疹（俗稱皮蛇）是由潛伏體內的水痘帶狀疱疹病毒再度活化所致。當免疫力下降或年齡漸長，病毒沿神經節復發，皮膚會冒出紅疹與水泡，伴隨如火燒、針刺般的劇烈疼痛，嚴重者更會引發持續數月至數年的「疱疹後神經痛」。目前保護力較佳的非活性基因重組疫苗，完整接種需打 2 劑（第1劑與第2劑間隔 2 至 6 個月）。自費施打完整 2 劑疫苗，市價約需 1 萬 8000 元。
開打時間： 115 年（2026 年）7 月 13 日起開打。
補助對象與條件限制： 屏東縣衛生局提醒，須同時符合三項資格
1. 設籍屏東縣 65 歲以上長者（民國 50 年含以前出生）或 55 歲以上原住民（民國 60 年含以前出生）。
2. 具備低收入戶或中低收入戶資格。
3. 具備帶狀疱疹病史、重大傷病身分，或屬免疫功能低下族群（如癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、類風濕性關節炎、使用免疫抑制劑等）。
預約方式與接種地點： 請攜帶身分證（原住民附戶口名簿/謄本）、健保卡、低收或中低收證明及診斷證明書（若健保卡已有近期就醫紀錄可免附），至屏東縣 33 鄉鎮市衛生所臨櫃預約登記。提醒預約成功後若超過預約日 1 週未前往接種，保留疫苗將釋出。
開打時間： 115 年（2026 年）8 月 1 日起實施。
補助對象與條件限制： 設籍台北市年滿 50 歲以上之低收入戶及中低收入戶市民。本次新政下修補助年齡，並取消特定疾病限制，全額補助 2 劑疫苗。
預約方式與接種地點： 台北市衛生局建議事先預約。請備齊健保卡、低收或中低收入戶證明，至台北市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明院區）及附設 12 區院外門診部經醫師評估後接種。相關資訊可至台北市政府衛生局專區查詢。
開打時間： 自115年（2026年）7月起公告施打（已於6月29日起開放預約）
補助對象與條件限制： 設籍宜蘭縣 65 歲以上長者或 55 歲以上原住民，且符合低收入戶、中低收入戶或健保重大傷病資格者。
預約方式與接種地點： 宜蘭縣衛生局表示，以戶籍地為原則（禁止跨鄉鎮市施打）。符合資格者可先向戶籍地衛生所電話或現場預約，並備齊健保卡、身分證（原住民加帶戶口名簿／謄本影本）、低收或中低收證明或重大傷病證明文件，前往戶籍所在地的 12 鄉鎮市衛生所接種。