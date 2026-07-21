俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹發作時疼痛難忍，自費施打完整2劑非活性疫苗費用約高達1萬8000元。為了造福弱勢與高風險族群，屏東縣、宜蘭縣與台北市先後祭出公費全額補助政策。究竟什麼是皮蛇？疫苗該打幾劑？台北市、屏東縣與宜蘭縣各自的免費補助對象、開打時間與預約地點有哪些？以下為您整理完整的免費接種指南。

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🟡皮蛇是什麼？發作如火燒劇痛！疫苗劑量費用曝
帶狀疱疹（俗稱皮蛇）是由潛伏體內的水痘帶狀疱疹病毒再度活化所致。當免疫力下降或年齡漸長，病毒沿神經節復發，皮膚會冒出紅疹與水泡，伴隨如火燒、針刺般的劇烈疼痛，嚴重者更會引發持續數月至數年的「疱疹後神經痛」。目前保護力較佳的非活性基因重組疫苗，完整接種需打 2 劑（第1劑與第2劑間隔 2 至 6 個月）。自費施打完整 2 劑疫苗，市價約需 1 萬 8000 元。

▲非活性基因重組帶狀疱疹疫苗完整接種需施打滿2劑，自費市價約1萬8000元。（圖／屏東縣衛生局提供）
▲非活性基因重組帶狀疱疹疫苗完整接種需施打滿2劑，自費市價約1萬8000元。（圖／屏東縣衛生局提供）
🟡屏東縣7月13開打！三條件具備現省萬八
開打時間： 115 年（2026 年）7 月 13 日起開打。

補助對象與條件限制屏東縣衛生局提醒，須同時符合三項資格
1. 設籍屏東縣 65 歲以上長者（民國 50 年含以前出生）或 55 歲以上原住民（民國 60 年含以前出生）。
2. 具備低收入戶或中低收入戶資格。
3. 具備帶狀疱疹病史、重大傷病身分，或屬免疫功能低下族群（如癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、類風濕性關節炎、使用免疫抑制劑等）。

預約方式與接種地點： 請攜帶身分證（原住民附戶口名簿/謄本）、健保卡、低收或中低收證明及診斷證明書（若健保卡已有近期就醫紀錄可免附），至屏東縣 33 鄉鎮市衛生所臨櫃預約登記。提醒預約成功後若超過預約日 1 週未前往接種，保留疫苗將釋出。

▲屏東縣公費皮蛇疫苗於7月13日開打，符合資格者攜帶證明文件可至33鄉鎮市衛生所臨櫃預約。（圖／屏東縣衛生局提供）
▲屏東縣公費皮蛇疫苗於7月13日開打，符合資格者攜帶證明文件可至33鄉鎮市衛生所臨櫃預約。（圖／屏東縣衛生局提供）
🟡台北市8月擴大補助！低收年滿50歲免費
開打時間： 115 年（2026 年）8 月 1 日起實施。

補助對象與條件限制： 設籍台北市年滿 50 歲以上之低收入戶及中低收入戶市民。本次新政下修補助年齡，並取消特定疾病限制，全額補助 2 劑疫苗。

預約方式與接種地點台北市衛生局建議事先預約。請備齊健保卡、低收或中低收入戶證明，至台北市立聯合醫院（忠孝、仁愛、中興、和平、陽明、婦幼、林森、昆明院區）及附設 12 區院外門診部經醫師評估後接種。相關資訊可至台北市政府衛生局專區查詢。

▲台北市政府宣布自115年8月1日起擴大皮蛇疫苗補助，設籍台北市50歲以上低收及中低收入戶可免費接種2劑。（圖／台北市衛生局提供）
▲台北市政府宣布自115年8月1日起擴大皮蛇疫苗補助，設籍台北市50歲以上低收及中低收入戶可免費接種2劑。（圖／台北市衛生局提供）
🟡宜蘭縣7月起公告開打！涵蓋萬名縣民健康
開打時間： 自115年（2026年）7月起公告施打（已於6月29日起開放預約）

補助對象與條件限制： 設籍宜蘭縣 65 歲以上長者或 55 歲以上原住民，且符合低收入戶、中低收入戶或健保重大傷病資格者。

預約方式與接種地點宜蘭縣衛生局表示，以戶籍地為原則（禁止跨鄉鎮市施打）。符合資格者可先向戶籍地衛生所電話或現場預約，並備齊健保卡、身分證（原住民加帶戶口名簿／謄本影本）、低收或中低收證明或重大傷病證明文件，前往戶籍所在地的 12 鄉鎮市衛生所接種。

▲宜蘭縣公費皮蛇疫苗免費接種計畫開跑，符合資格縣民可向戶籍所在地12鄉鎮市衛生所預約。（圖／宜蘭縣衛生局提供）
▲宜蘭縣公費皮蛇疫苗免費接種計畫開跑，符合資格縣民可向戶籍所在地12鄉鎮市衛生所預約。（圖／宜蘭縣衛生局提供）

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...