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在體壇坐擁美國職棒洛杉磯道奇隊（MLB）與美國職籃洛杉磯湖人隊（NBA）的大老闆馬克·沃爾特（Mark Walter），目前正面臨一場與體育無關的重大財務危機。據《彭博社》、《金融時報》及《今日美國》報導，美國聯邦檢察官與美國證券交易委員會（SEC）正針對沃爾特旗下的保險公司及古根海姆合夥公司（Guggenheim Partners）展開調查，以釐清其是否涉嫌財務違規與隱匿資產。66歲的沃爾特身家估計達73億美元，是華爾街巨頭古根海姆合夥公司的執行長。此次調查的風暴中心，主要圍繞在他所控制的兩家保險公司：特拉華州人壽保險公司（Delaware Life Insurance Co.）與Clear Spring人壽與年金公司。這兩家公司管理著民眾投入退休年金與人壽保險的龐大資金，並將其中數十億美元投入了「私募貸款」（直接貸給企業而非在公開市場購買）。檢察官與SEC正在調查的核心問題是：這些貸款是否被悄悄地與沃爾特自家的其他企業掛鉤？而保險公司是否刻意隱瞞了這一點？據監管文件顯示，特拉華州人壽最初向監管機構申報時，聲稱僅有約3%（約14億美元）的投資與沃爾特的關聯公司有關。然而，調查後發現，真實的比例竟高達 39%（超過170億美元）。這意味著，該公司將保戶資金與老闆其他商業帝國糾纏在一起的程度，比對外公布的數字高出了近12倍。這起調查早已在檯面下進行多時。據悉，兩家保險公司在今年2月就已收到聯邦大陪審團的傳票。去年9月，FBI（美國聯邦調查局）至少執行了一次搜索令，並扣押了一部行動電話，儘管目前尚不清楚該行動具體涉及調查的哪個環節。面對嚴峻的調查，沃爾特的控股公司TWG Global發布聲明表示：「公司已知悉並正在積極配合調查。」其母公司Group 1001也強調，目前公司的資本與流動性依然強健，並正在實施「整改計畫」，以減少並重組部分涉案投資。沃爾特是當今體壇最具影響力的金主之一。他不僅在十年前買下破產的道奇隊，並透過重金招攬大谷翔平等巨星將其打造成棒球霸主；他同時也是英超切爾西（Chelsea FC）、WNBA洛杉磯火花隊（LA Sparks）、職業女子冰球聯盟（PWHL）的老闆，更在去年秋天以破紀錄的100億美元估值，成為湖人隊的大股東。目前，這起財務調查尚未直接波及他所擁有的職業球隊，且沃爾特本人尚未面臨任何正式指控。然而，這項調查的時機對NBA來說相當尷尬，因為聯盟董事會去年秋天剛全票通過他對湖人隊的收購案。沃爾特在體壇的「金錢帝國」運作模式，高度依賴其背後龐大的資本流動。如果未來調查升級，甚至導致沃爾特個人面臨刑事指控，MLB與NBA官方將不得不面臨艱難的抉擇，屆時洛杉磯兩大豪門球隊的未來佈局恐將受到嚴重衝擊。