我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡阿嘎先前已針對日本畫家事件道歉，坦承情緒控管不夠成熟。（圖／蔡阿嘎臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎近來風波不斷，先前才因為日本畫家事件被炎上，隨後老婆二伯創立的品牌「HAHABABY」也爆出抄襲爭議，夫妻倆一同被出征。今（21）日是蔡阿嘎42歲生日，神隱10天的他社群、頻道全面靜悄悄，而出事前頻道訂閱數為254萬，短短不到一個月已經掉了5萬粉，目前剩下249萬人訂閱。蔡阿嘎近日接連爆出三大爭議，包括拿 AI 生成圖對決日本街頭畫家、老婆二伯的品牌 HAHABABY 遭疑抄襲，以及過往舊片中「讓親友協助幼童洗澡」，因此遭到大批網友撻伐、抵制。今迎接42歲生日的他，頻道、社群媒體全面靜悄悄，IG已10日沒更新，而頻道也3週未上傳新片，上一支影片停留在3週前的道歉聲明。蔡阿嘎先前已針對日本畫家事件道歉，坦承情緒控管不夠成熟，原以為風波就此平息，但隨後HAHABABY又涉及抄襲爭議，網友發現多款商品疑似抄襲日本、韓國品牌設計，導致品牌形象重挫。如今網路上也出現連署網站，要求蔡阿嘎、二伯針對產品爭議說明，並提出產地、原創證明及退款管道等訴求，不過夫妻倆至今皆未有回應。值得一提的是，蔡阿嘎過去陷入爭議時，通常會拍攝影片澄清、反擊，這次事件卻全面噤聲相當反常，包括定期上片、品牌直播都取消，整個人彷彿消失了一樣，因此也讓許多老粉擔心不已，表示：「我覺得這次真的完蛋惹……很少看他們這麼安靜」、「芭比Q了。」