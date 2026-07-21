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▲盧秀燕上午提早召開市政會議，快步入場。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.21）

中聯油脂致癌油事件持續延燒，台中市長盧秀燕今（21）日上午召集「縣市長反毒油線上國是會議」，串聯地方政府研商食安對策。她表示各縣市反應相當熱烈，目前已有15、16個縣市報名參與，將整合地方第一線執行食安工作的實務經驗與建議、共同研擬具體對策，並向中央反映地方聲音，希望中央、地方攜手合作，盡速化解食安危機，守護國人健康。盧秀燕上午主持市政會議時表示，7月初爆發致癌油事件後，引發全國食安風暴，台中市政府第一時間即秉持「查到哪裡、公布到哪裡」原則，採取「全揭露、全下架」措施，盼讓民眾充分掌握資訊、降低食安風險。她指出，為了協助中央更快解決問題，市府比照美國關稅事件期間舉辦地方首長線上會議的模式，主動邀集全國縣市首長召開「反毒油線上國是會議」，希望透過地方第一線的經驗交流，提出更完整、可行的食安政策建議。台中市政府表示，盧秀燕將於線上會議結束後、今天中午前對外說明會議內容及結論；下午4時，她也將受邀出席行政院召開的《食品安全衛生管理法》部分條文修正草案審查會議，屆時將把地方首長凝聚的共識帶進會場，向中央提出具體建言，作為後續修法的重要參考。