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拿坡里：199元大披薩、6塊炸雞、6顆蛋塔！比買一送一便宜

▲拿坡里大披薩、炸雞或烤雞、蛋塔全都優惠199元。（圖／拿坡里 0800076666.com.tw）

繼光香香雞：香香炸雞XL限時159元！優惠倒數2天

暑假速食優惠殺紅眼！拿坡里披薩・炸雞今（21）日表示，「夏日狂歡季」活動即日起開跑，全台138間門市只要199元，就能爽吃大披薩、6塊炸雞或烤雞、6顆經典蛋塔，免優惠券、內用或外帶都比買一送一便宜，超狂菜單一次整理。繼光香香雞表示，暑假香香炸雞優惠倒數2天。拿坡里暑假瘋了！即日起至7月31日推出「夏日狂歡季」優惠活動，全台門市139間內用或外帶爽吃：◾️（原價390元）。還可加價100元升級指定特色口味，包括「開運花生嫩雞」、「夏威夷海鮮雙享」、「漁夫燒肉雙享」、「招牌牛丼」、「金賞烏魚子」及「重起司五重派對」，相當於只要特價299爽吃原價490元披薩。◾️（原價390元）炸雞也可加價30元升級為6隻炸雞腿。◾️（原價270元）。提醒大家，外送服務、外送平台及西湖店不適用。繼光香香雞表示，「炸雞FUN暑假」快閃優惠倒數2天，提醒大家，活動不得與會員及其他優惠合併使用；僅限現場門市，恕不適用外送服務及第三方平台；全門市適用（桃機二航內、桃機一航T1、北湖口除外）；商品供應以門市實際狀況為主。