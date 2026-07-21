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城鎮韌性演習首加入「行動網路降速」！南部未納入演練惹議

▲年度城鎮韌性演習將於8月展開，今年首度加入「行動網路受阻」演練，預計分兩梯次在北部與中部共14個縣市實施，每場演練時間為30分鐘。（圖／新北市政府警察局）

NCC揭「南部未納入」原因 避免影響股票交易

▲8月10日及13日在北、中部14縣市實施30分鐘手機網路限速測試，模擬重大災害或戰時通訊壅塞情境。（圖／新北市政府警察局）

演練期間手機哪些功能受影響？

▲演練期間，網頁瀏覽、影音串流、導航、叫車及外送等服務都可能受到影響，但語音電話、SMS簡訊及災防告警仍可正常使用。（圖／記者陳明中攝）

🟡2026年城鎮韌性演習「行動網路受阻」演練時間、地點一次看

2026年城鎮韌性演習將於8月登場，首度納入「行動網路受阻」演練，8月10日、13日分別在中部、北部共14個縣市實施，每場30分鐘，演練期間手機行動網路將降速，僅能優先維持語音通話、簡訊及政府災防告警等基本功能。至於南部未納入降速演練，主因是當地防空演習安排於上午，考量可能影響投資人使用手機交易股票，因此僅進行防空演習，不實施行動網路降速。NCC表示，若發生戰爭、重大天然災害或大型突發事件，通訊設備可能受損，也可能因大量使用造成網路壅塞，因此透過此次演練，希望讓民眾提前熟悉網路受限的情境，了解如何在有限的通訊資源下取得資訊、聯絡家人及前往避難。此次演習共分為兩梯次進行，每場30分鐘，涵蓋北部及中部共14個縣市，東部與南部均未列入。消息曝光後，引發不少中、北部民眾討論，不少網友熱議，「南部沒有斷網，奇怪了」、「沒網路會感覺生活艱難」、「為什麼台南、高雄、屏東不用」。國民黨「科技立委」葛如鈞也提出質詢，詢問南部未納入演練的原因。國防部長顧立雄赴立法院備詢時表示，NCC將於22日召開記者會說明年度城鎮韌性演習規畫內容，行政院也將於23日舉辦跨部會記者會，進一步對外說明。根據《知新聞》報導，NCC主秘溫俊瑜表示，南部防空演習安排在上午10時舉行，考量若同步實施行動網路降速，可能影響民眾使用手機進行股票交易，引發投資人不滿，因此南部僅進行防空演習，不會同步實施行動網路降速。至於是否涉及退費問題，NCC指出，本次演練屬於網路降速，並非全面斷網，民眾仍可使用語音通話與簡訊，因此30分鐘演練期間並無補償或退費機制。演習期間主要影響的是4G、5G行動網路，部分需要大量頻寬的服務可能受到影響，包括網頁載入速度變慢、社群平台更新困難、影音串流容易卡頓、Google Maps即時導航、路況更新可能延遲、Uber、Uber Eats、foodpanda等叫車、外送服務可能無法正常運作。至於LINE、Facebook等App純文字訊息仍有機會送出，但照片、影片、貼圖、語音及視訊通話可能失敗。不過語音電話、SMS簡訊、政府災防告警訊息、緊急聯絡用途仍可正常使用。此外，NCC也強調，本次演練僅針對4G、5G等行動網路基地台訊號進行測試，不會影響住家或辦公室使用的有線固網Wi-Fi。演練縣市：◼︎苗栗縣◼︎台中市◼︎彰化縣◼︎南投縣◼︎雲林縣◼︎嘉義縣◼︎嘉義市演練縣市：◼︎台北市◼︎新北市◼︎基隆市◼︎桃園市◼︎新竹縣◼︎新竹市◼︎宜蘭縣NCC指出，北部因人口密集、網路使用量較高，演練期間可能有更多民眾感受到降速，但實際影響程度仍會依各家電信業者執行方式、基地台涵蓋範圍及當時網路流量而有所不同。