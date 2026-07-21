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「2026城鎮韌性防空演習」將在下月登場，同時首度演練「行動網路受阻」，演練期間，將模擬電信網絡頻寬不足、降速到僅剩語音與簡訊服務的情境。對此，國安人士今（21）日表示，此次行動網路降速演練，許多理念相近民主友盟國家都進行過類似演練，可以說這是「全球趨勢」，台灣並非首創；此外，演練主要應對三種可能情境，包括天災、大規模網路攻擊、複合式災害，希望在最低程度影響下，透過演練，讓民眾體驗情境並準備備援方案。國安人士說明，參考國際案例，許多國家都曾進行過通訊受阻演練，模擬電信、網路、電力、交通等系統遭大規模攻擊，包含英國定期舉行國家級資安演習，模擬通訊中斷、關鍵基礎設施遭網攻等，北約成員國如愛沙尼亞、芬蘭、挪威亦是。愛沙尼亞於2007年遭受大規模網攻後，成為全球最重視網路韌性的國家之一，經常舉辦全國性網路中斷應變演習；芬蘭則會與電信業者定期演練網際網路及通訊系統失效時如何應變；瑞典、挪威近年亦因應安全情勢變化，定期演練網路、電力及通訊遭攻擊或中斷的情境。除此之外，亞洲國家如新加坡，定期舉辦資安演習，並模擬政府與金融、電信等重要系統遭受攻擊；南韓則因應北韓網攻威脅，定期進行政府、軍方及電信業者聯合演習；日本也曾以大規模停電造成網路、通訊中斷為預設情境，進行官民聯合的基礎設施韌性桌上推演。國安人士強調，多個民主友盟國家近年都有類似演練，便可理解這是一個「全球趨勢」，大家都在為電力中斷、網路駭攻、複合式災害等可能導致的各項情境預作準備，台灣並非獨有或特例。演習是手段，目的是要讓民眾思考如何建制自己的PACE備援機制。「烏克蘭戰爭已經證明，通訊中斷不是抽象的假設！」台灣數位外交協會理事長郭家佑指出，電力、基地台與電信設施遭到破壞後，受到影響的不只是上網，而是空襲警報、家人聯絡、金融支付、新聞查證與救援協調；英國的通訊韌性政策則把恐怖攻擊、極端天氣、大規模停電與網路壅塞都納入演練。他也鼓勵民眾，可以把自己當成演練一部分，在降速演練期間，試著不用通訊軟體聯絡家人，改以簡訊方式聯繫；實際走到最近避難處所，檢查手機裡的資料能不能離線使用，以及在無法即時查證資料時不急著轉傳等。