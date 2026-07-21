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福麥未於期限內取得輸出許可將被裁罰 已列為不良廠商

馬文君：顯示國會監督有其必要 藍黨團質疑國防部審查恐失靈？

國民黨立委王鴻薇去年底質疑，國防部RDX（海掃更）炸藥採購案決標金額高達5.7億元，得標廠商卻是資本額1900萬元、以室內裝修為主要營業項目的福麥國際，引發外界關注。如今值得注意的是，立法院昨（20）日邀請國防部報告時，軍備局長林文祥表示，依合約規定，廠商須於簽約180天內取得輸出許可，福麥公司截至7月6日已逾期36天，已達解約條件，將裁罰4275萬元。去年底藍委爆料，福麥公司登記包含化學原料批發及國際貿易等營業項目，但過去主要從事建材批發、室內裝潢及水電修繕，這樣的公司竟能得標國防標案？當時，國防部長顧立雄表示，只要具備國際貿易資格，能取得輸出許可並如期履約，就有資格投標，並強調「計較這個公司的名字，就會讓他能夠履約嗎？」後續並說明，廠商若無法取得輸出許可及相關原廠證明文件，將依合約停權並解約。而昨日在立法院外交及國防委員會，國防部受邀進行專案報告「國軍軍品採購履約爭議與違約致獲裝期程延宕採購策略精進作為」。軍備局長林文祥表示，依合約規定，廠商須於簽約180天內取得輸出許可，福麥公司截至7月6日已逾期36天，超過合約規定20%的容許期限，已達解約條件，因此國防部解除契約，沒收履約保證金4123萬元、裁罰逾期違約金4275萬元，合計8398萬元，並將福麥列為不良廠商名單。王鴻薇追問是否已通知福麥繳納相關罰款，林文祥回應，很快就會報送國防採購室辦理。王鴻薇並質疑，當時在野黨提出質疑卻遭批評為不實指控，甚至被認為是替廠商背書。對此，顧立雄表示，過去20年來RDX等火藥原料進口皆採相同招標規格，從未為任何廠商量身訂做，也一再說明若廠商無法履約，就依合約規定辦理，本案也是依契約解約處理。藍委馬文君也表示，先前她因質疑標案而遭批評，如今國防部解約，顯示國會監督有其必要。國民黨團則表示，要求國防部說明內部審查機制是否失靈、標案是否涉及護航廠商，並追究相關人員責任。