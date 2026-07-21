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百萬YouTuber蔡阿嘎近日因自有品牌「HAHABABY」捲入抄襲爭議，風波持續延燒，不僅品牌宣布相關商品下架，也引發外界質疑品牌設計流程。事件爆發後，蔡阿嘎至今未正式公開回應，YouTube頻道停更，就連固定更新的Podcast也無預警暫停，讓不少支持多年的「嘎家軍」開始坐立難安，紛紛喊話：「快出來面對！」蔡阿嘎近日持續神隱，粉絲社群內不少人都在等待最新一集Podcast更新，卻遲遲沒有消息。有粉絲認為，在恢復更新影片之前，應該先對近期爭議做出回應。一名網友表示：「我覺得在上片之前需要先發澄清文或影片，雖然嘎哥很早就切割跟HAHABABY分開，但一般人還是都算在一起。先前停更至少都有發聲明、道歉，現在無預警停更一週都沒有正式聲明，粉絲要護航證據也很單薄，希望不是等風波過後就直接恢復更新。」另一位支持者則表示：「真的希望嘎哥或二伯能盡快親自出面說明，我身邊很多不論是嘎哥或哈比粉都越來越失望了。」也有人無奈留言：「唉！！！有些真心話這裡不敢表達。」不過，也有死忠粉絲選擇相信蔡阿嘎，認為夫妻倆正在蒐集資料準備回應，「嘎哥他們一定正在準備設計流程原稿，和律師團比對後出來打臉這些酸民，反正我們安安靜靜就對了，HAHABABY台灣製造絕對站得住腳。」由於蔡阿嘎不僅YouTube停更，Podcast也沒有如期更新，讓不少粉絲直呼不習慣。有網友笑稱：「這幾天沒新片也沒Podcast，舊片也都刷很多次了，最近只好開始看Joeman，長片蠻殺時間的。」一句話也反映出不少鐵粉焦急等待偶像現身的心情。