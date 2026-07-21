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▲「2026大港閱冰」共集結49家特色冰品店家、美食攤車及連江縣政府特色攤位。（圖／高雄市觀光局提供）

高雄2026旗津風箏節 將於本週末開跑

▲高雄市政府觀光局則選於7月25日至8月2日連續兩週星期六、日，在旗津海水浴場鍾愛之門周邊舉辦「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」。（圖／高雄市觀光局提供）

2026風箏節最大亮點 2隻35公尺巨型鯨魚風箏

▲ 「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於7月25日至8月2日連續兩週星期六、日，在旗津海水浴場鍾愛之門周邊舉辦。(圖／高市府觀光局提供)

穿海洋生物元素衣服小水搶免費拿 打卡拍照換餐券

高雄每年舉辦的「2026大港閱冰」於7月18、19日在鼓山區哈瑪星成功落幕，據高雄市觀光局表示，兩天吸引逾4萬人次參與。本週高雄市政府觀光局將於7月25日至8月2日連續兩週星期六、日，在旗津海水浴場鍾愛之門周邊舉辦「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」。2隻35公尺巨型鯨魚風箏將於全台首度亮相，還有各式海洋主題風箏、夜間風箏展演、火舞秀、狂歡DJ秀、親子互動活動及9座氣墊水樂園等。高雄市觀光局提到，「2026大港閱冰」共集結49家特色冰品店家、美食攤車及連江縣政府特色攤位，並安排百年哈瑪星街區走讀小旅行、冰品路跑、人氣冰品評選等活動，活動期間也串聯高雄巨蛋演唱會人潮，帶動周邊商圈、餐飲及旅宿消費成長逾3成。而本周末高雄市政府觀光局則選於7月25日至8月2日連續兩週星期六、日，在旗津海水浴場鍾愛之門周邊舉辦「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」。2隻35公尺巨型鯨魚風箏將於全台首度亮相，還有各式海洋主題風箏、夜間風箏展演、火舞秀、狂歡DJ秀、親子互動活動及9座氣墊水樂園等豐富內容。民眾想前往，可以搭乘捷運、輕軌轉乘渡輪。觀光局表示，今年活動最大亮點為全台首度亮相的2隻35公尺巨型鯨魚風箏，搭配魟魚、章魚、海龜及各式海洋生物造型風箏，共同打造壯觀的海洋天空展演。活動期間於每個週日夜晚，皆安排精彩火舞表演；週六則推出不同主題活動，7月25日於鍾愛之門沙灘舉辦狂歡DJ秀，8月1日邀請糖果星球姐姐帶來唱跳互動及趣味泡泡秀，陪伴大小朋友歡樂FUN暑假。此外，氣墊水樂園也同步登場，今年特別規劃4座戲水氣墊、2座大型氣墊遊具及3座機械遊樂設施，共9座遊樂設施；期盼讓親子盡情玩水消暑，讓孩子放電、大人也能輕鬆同樂。觀光局補充，8月1日則推出旗津美食打卡活動，只要。此外，現場也規劃「DIY手作風車」、「海陸動物造型紙箱拍拍樂」及「碰碰泡泡球」等親子體驗活動，即日起即可至「FUN旗津」Facebook粉絲專頁預約報名，名額有限，額滿為止。